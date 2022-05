Deze artikelen lees je in het nieuwe Zomernummer van RIDE

Ride

Hoewel de Giro d’Italia nog in volle gang is, kijken we alvast vooruit naar de maand juli. Met de redactie zijn we de afgelopen weken druk bezig met een nieuwe editie van ons magazine RIDE. Het resultaat ligt eind volgende week in de winkel.

We hebben dit keer een tandje bijgeschakeld. Ons nieuwe Zomernummer is maar liefst 236 pagina’s dik, 24 pagina’s meer dan de zomereditie van vorig jaar. Zodat jij deze zomer nog meer kunt genieten van verhalen over de sport waar we allemaal ons hart aan verpand hebben. De prijs blijft hetzelfde: €9,95.

(klik op het plaatje voor een grotere versie)

In het zomernummer besteden we uiteraard veel aandacht aan het hoogtepunt van deze zomer: de Tour de France. In onze uitgebreide Tourgids bespreken we de route van alle 21 etappes (inclusief profielen en routekaartjes) en maak je kennis met de typische kenmerken van de streek waar de renners doorheen rijden. De bespreking van de favorieten is onmisbaar voor het samenstellen van jouw Tourpooltje!

Daarnaast lees je onder andere een groot verhaal over de twee blikvangers die deze zomer elkaar tegenkomen in de massasprints: Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Na hun veelbesproken valpartij in de Ronde van Polen twee jaar geleden liggen de sprints tussen Nederlands rapste mannen onder het vergrootglas. Voor Jakobsen wordt het zijn debuut in de Tour, voor Groenewegen is het na twee jaar afwezigheid een terugkeer in de belangrijkste wedstrijd van het jaar.

Jonas Vingegaard verraste vorig jaar vriend en vijand met een tweede plek in een eindklassement. Hoog tijd voor een uitgebreid gesprek met de enige renner die Tadej Pogacar in de Tour van vorig jaar eventjes in problemen kon brengen. We spraken met hem over zijn groei als renner en als mens en natuurlijk zijn ambities voor de komende Tour.

Ploeggenoot Wout van Aert geldt deze zomer als een van de voornaamste kanshebbers voor groen. We spraken met ervaringsdeskundigen Eric Vanderaerden en Frank Hoste over de kans dat er 15 jaar na Tom Boonen weer een Belg de puntentrui wint. Daarnaast duiken we met een analyse in het succesverhaal van het Sloveense wielrennen.

Voor wie kan genieten van mooie verhalen uit de rijke geschiedenis van de wielersport, heeft deze RIDE weer het nodige te bieden. Zo spraken we met Tourheld Steven Rooks, die het als jongen van de polder tot bergkoning schopte. We keren terug naar de Col du Granon, waar Greg Lemond in de jaren ‘ 80 het geel van zijn ploegmaat Bernard Hinault overnam. In RIDE lees je een uitgebreide reconstructie.

Ook voor het vrouwenwielrennen is er in deze editie van RIDE ruimschoots aandacht. We staan uitgebreid stil bij de eerste editie van de Tour de France Femmes. Zo verkenden we met favoriete Demi Vollering de slotrit naar La Planche des Belles Filles, spraken we met koersdirectrice Marion Rousse en presenteren we een uitgebreide terugblik op de eerste editie.

Zoals je van ons gewend bent, vindt je in RIDE ook verhalen voor wie zelf graag op de fiets stapt. Zo krijg je in dit nummer diverse tips over slimmer trainen, fietsonderhoud en de mooiste fietsstreken, zodat je thuis bij het lezen van dit magazine al de nodige voorpret hebt. Liefhebbers van mooi materiaal worden op hun wenken bediend. In de nieuwe RIDE lees je artikelen over de fiets van Mathieu van der Poel, de nieuwe kleding van Quick-Step-Alpha-Viyl, de Merida van Team Bahrain Victorious, de nieuwe helm van Wout van Aert en spraken met Team DSM-teambaas Iwan Spekenbrink over hoe zijn ploeg probeert de competitie een stap voor te blijven.

Maar dat is nog niet alles. Ook blikken we al vooruit op de Vuelta in Nederland, lees je een uitgebreide reportage over de gravelrace Unbound en gingen we op pad met Bram Tankink. Uiteraard lees je in dit nummer ook weer de columns van Robert Gesink, Thomas De Gendt en Richard Plugge. Kortom: met de nieuwe RIDE Tourgids zorg je ervoor dat jouw wielerzomer nóg een stukje leuker wordt.

Het Zomernummer van RIDE is eind volgende week verkrijgbaar. Wil je er zeker van zijn dat je een exemplaar van het blad in handen krijgt? Bestel dan nu het magazine en krijg het gratis thuisgestuurd. Snelle beslissers ontvangen een gratis Tourposter.

Wil je dit nummer GRATIS ontvangen? Profiteer dan nu van onze abonnee-actie en krijg tijdelijk bij het afsluiten van een jaarabonnement ons zomernummer gratis.