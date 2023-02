Denk jij te weten wie zaterdag de Omloop het Nieuwsblad gaat winnen? Zet in & win!

Ad

Aanstaande zaterdag staat met Omloop Het Nieuwsblad een van de belangrijkste voorjaarsklassiekers van het jaar op het programma. De grote kanonnen laten deze eerste wedstrijd op Vlaamse bodem nog even links liggen, waardoor dit een wedstrijd is waarin meestervoorspellers het verschil kunnen maken. Samen met TOTO kijken we wat een juiste voorspelling jou op kan leveren.

De openingswedstrijd van het Vlaamse voorjaar krijgt zaterdag in ieder geval een nieuwe winnaar. Wout van Aert geeft immers forfait. Ook naar de naam van Mathieu van der Poel hoeven we op de deelnemerslijst niet te zoeken. Het ontbreken van een topfavoriet biedt perspectief voor andere renners, maar vooral een aantrekkelijk vooruitzicht op een aantrekkelijk rendement. Veel kanshebbers betekent immers hoge quoteringen!

Vele ogen zullen zaterdag gericht zijn op Arnaud de Lie. De nog maar 20-jarige kopman van Lotto Dstny kon dit jaar al drie overwinningen bijschrijven. Hij maakt weliswaar zijn debuut in deze openingsklassieker, maar wanneer De Lie het kasseiengeweld te overleven, dan is hij vanwege zijn snelle eindschot lastig te kloppen. Indien hij de eerste zege van de Lotto-ploeg in de Omloop sinds 2002 weet te realiseren, dan levert dat meer dan acht keer je inzet op.

Een andere renner om in de gaten te houden is Tom Pidcock. De Brit zette vroegtijdig een punt achter zijn veldritseizoen om te kunnen presteren in de klassiekers. Zaterdag is hij de vooruitgeschoven man bij de INEOS Grenadiers. Een overwinning van Pidcock in deze wedstrijd kan je zomaar negen keer jouw inzet opleveren. Zijn ploeggenoten Ben Turner en Magnus Sheffield zijn andere interessante renners om te overwegen.

Onder de outsiders zien we de nodige Belgische kanshebbers. Denk bijvoorbeeld aan Jasper Philipsen. Een zege van de sprinter van Alpecin-Fenix levert je 14,5 keer jouw inzet op. Ook Victor Campenaerts (vorig jaar nog zesde) mag hier vooraan verwacht worden. Bij een zege van de voormalig werelduurrecordhouder kan je 16 keer jouw inzet laten bijschrijven.

Bij Team Jumbo-Visma hebben ze de hoop gevestigd op Christophe Laporte. Een zege van de Fransman levert 8,5 keer de inzet op. De geel-zwarte formatie heeft met Dylan van Baarle echter nog een tweede troef achter de hand. Weet de winnaar van de meest recente Parijs-Roubaix hier voor de eerste Nederlandse zege in twaalf jaar te zorgen, dan levert dat maar liefst dertig keer de inzet op.

