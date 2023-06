Denk jij te weten wie het NK wielrennen wint? Zet in en win!

Ad

Na de overwinningen van Jos van Emden en Riejanne Markus op het NK tijdrijden gaat het NK verder met de wegritten dit weekend. De vrouwen zijn zaterdag aan de beurt, de mannen op zondag. In Limburg krijgen de renners een uitdagend parcours voorgeschoteld. Samen met TOTO kijken we naar de winstkansen van de favorieten.

Zowel de mannen als de vrouwen starten hun wedstrijd in Valkenburg, waarna ze via een aantal bekende Limburgse klimmetjes als de Cauberg, Geulhemmerberg en Loorberg naar een lokale omloop in Sittard trekken. Daar zal de beslissing vallen op klimmetjes als de Stokselweg en Kollenberg, die allebei meerdere keren in het parcours zijn opgenomen. De finish op Watersley loopt nog even pittig omhoog, waardoor een zware wedstrijd wordt verwacht.

SD Worx vs. Jumbo-Visma

Bij de vrouwen wordt een felle strijd verwacht tussen SD Worx en Jumbo-Visma. Vorig jaar trok Jumbo-Visma aan het langste eind met Markus en ook dit jaar is Markus weer een van de favorieten bij de vrouwen. Afgelopen woensdag won ze met overmacht het nationale kampioenschap tijdrijden en dus mag ze niet zaterdag teveel meter krijgen in de wegrit. De absolute topfavoriet is ze niet met een quotering van 11 keer de inzet.

Haar ploeggenote Marianne Vos wordt met haar sprintcapaciteiten een grotere kans toegedicht met een quotering van 5,5 keer de inzet. Zeker na haar succesvolle Vuelta, waarin ze twee ritzeges boekte en het puntenklassement op haar naam zette. De vraag is of ze Lorena Wiebes en Demi Vollering aankunnen. Wiebes, Vollering en hun ploegen SD Worx zijn tot nu toe bijna onklopbaar gebleken dit seizoen, dus het is niet gek dat je voor een zege van Vollering of Wiebes maar 2,2 keer of 4,25 keer je inleg terugkrijgt.

Alles op Van der Poel?

Mathieu van der Poel is bij de mannen de absolute topfavoriet. De Nederlander is in bloedvorm en heeft al twee nationale titels op zijn naam staan. Denk je dat MVDP het NK weer gaat winnen, dan krijg je slechts 1,9 keer je inzet terug.

Het blok van Jumbo-Visma zal er alles aan doen om Van der Poel zo snel mogelijk te isoleren. Als dat lukt, dan hoopt een van de Jumbo’s in de slotfase alleen weg te rijden. Kanshebbers te over zijn er dan: Koen Bouwman, Wilco Kelderman of Dylan van Baarle. Vooral Bouwman lijkt een gevaarlijke klant te zijn, aangezien hij hier als kopman is aangewezen. Een gokje op hem kan lucratief uitpakken, met een quotering van 8 keer de inzet.

Let op: alle genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’