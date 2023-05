Denk jij te weten wie er zegeviert in Frankfurt? Zet in en win!

Ad

Voordat zaterdag de Giro d’Italia losbarst, staat er maandag met Eschborn-Frankfurt nog een WorldTour-wedstrijd op het programma. In Duitsland zijn we op zoek naar een opvolger van Sam Bennett. Samen met TOTO kijken we wie deze week de favorieten zijn voor de overwinning en wat jij kan overhouden aan een juiste voorspelling.

In Eschborn-Frankfurt is het al een aantal jaar sprinten geblazen. Ook nu weer ligt het in de lijn der verwachting dat we een sprint gaan zien in Frankfurt. Twee Belgen lijken op voorhand topfavoriet: Arnaud De Lie en Jasper Philipsen. De twee sprinters van Lotto-Dstny en Alpecin Deceuninck rijgen de zeges aan elkaar dit jaar en mogen het nu met elkaar uitvechten om dezege. Philipsen staat als oud-winnaar bij TOTO genoteerd als topfavoriet. Bij een zege van Philipsen wordt er 2,35 keer de inzet uitgekeerd. Het kan wellicht interessanter zijn om op De Lie in te zetten een zege van de Waal levert je namelijk maar liefst negen keer de inzet op.

Kapers liggen er altijd op de kust, zo ook maandag. Sam Bennett gaat zich als titelverdediger niet zomaar gewonnen geven, en ook Pascal Ackermann is hier een oud-winnaar. Beide renners hebben ook nog eens een sterke ploeg om zich heen. Bij een zege van Bennett word je inzet met 8,75 keer vermenigvuldigd en bij Ackermann zelfs 17,5 keer.

Zoek niet naar Fabio Jakobsen of Dylan Groenewegen op de startlijst. De Nederlandse topsprinters geven hier verstek. De voornaamste hoop is gevestigd op Marijn van den Berg. Indien de jongeling van EF Education EasyPost hier weet te verrassen, dan kan je maar liefst 50 keer de inzet op jouw rekening bijschrijven. Een gokje waard!

