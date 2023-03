Denk jij te weten wie er zegeviert in De Panne? Zet in & win!

Ad

Bij onze zuiderburen komt het wielerseizoen deze week pas echt goed op stoom. De wedstrijden volgen elkaar in sneltreinvaart op, te beginnen met de Classic Brugge-De Panne op woensdag. Een wedstrijd voor de sprinters. Samen met TOTO kijken we welke renners in aanmerking komen voor de overwinning en wat jij kan overhouden aan een juiste voorspelling.

De Classic Brugge-De Panne gaat over een vlak parcours. Wanneer we naar de winnaars uit het recente verleden kijken, dan zien we vooral sprinters op de erelijst. Denk bijvoorbeeld aan de editie van vorig jaar, toen Tim Merlier wist te winnen. Bovendien is het (als een van de zeldzame vlakke voorjaarskoersen) een van de weinige kansen voor sprinters dit voorjaar. Daarom zullen zij erop gebrand zijn om hier te winnen.

Merlier zal zichzelf niet opvolgen, want hij is er dit jaar niet bij. De kans dat een landgenoot het stokje overneemt is groot. Jasper Philipsen won twee ritten in de Tirreno en geldt als de man in vorm. Als hij die vorm weet te verzilveren met een zege in De Panne, dan wordt iedere euro 3,15 keer uitgekeerd. Ook Gerben Thijssen is een renner om rekening mee te houden. De kopman van Intermarché won dit seizoen al twee wedstrijden op eigen bodem. Indien hij hier zijn derde seizoenszege weet te boeken, dan levert dat maar liefst 22 keer je inzet op. Een buitenkansje!

De voornaamste concurrentie lijkt uit Nederlandse hoek te komen. Soudal-Quick Step start met Fabio Jakobsen als kopman. Een zege van Jakobsen – eerder deze maand nog succesvol in de Tirreno – levert 5,75 keer je inzet op. Ook Dylan Groenewegen mag hier tot de kanshebbers gerekend worden. Vorig jaar werd hij immers tweede. Bovendien won hij al eens in de Panne in 2019. Groenewegen won dit seizoen al twee koersen in het Midden-Oosten, maar wacht nog op zijn eerste zege op Europese bodem. Als hij daar woensdag in slaagt, dan levert dat 14,5 keer je inzet op. Jumbo-Visma brengt Olav Kooij aan de start. De talentvolle Zuid-Hollander heeft in Parijs-Nice twee keer laten zien dat hij de capaciteiten heeft om de gevestigde orde te kloppen. In België won hij bij de profs nog nooit. Je inzet wordt met 8,5 vermenigvuldigd als Kooij hier woensdag verandering in weet te brengen.

Een andere renner waar rekening gehouden mee moet worden vinden we bij Lotto Dstny. De Belgische formatie rekent in West-Vlaanderen op Caleb Ewan. De Australische pocketsprinter krijgt hier de voorkeur boven Arnaud de Lie. Ook Sam Bennett is een renner om rekening mee te houden. De Ier van BORA-Hansgrohe won hier twee jaar geleden nog. Groupama – FDJ brengt Arnaud Démare aan de start. UAE Team Emirates schuift de snelle Duitser Pascal Ackermann naar voren. Hij werd afgelopen week in Koksijde nog tweede. Weten deze outsiders de favorieten te verrassen? Indien dat het geval is, kan je dat zomaar tot veertig keer jouw inzet opleveren!

Ontvang tot €50,- aan gratis weddenschappen

Herken jij tussen deze kanshebbers een echte buitenkans? Plaats dan een weddenschap voor minimaal €5 tegen een quotering van 1,50 en ontvang een welkomstbonus tot €50,-. Zodra de het eindklassement is opgemaakt én TOTO de uitslag heeft verwerkt, ontvang je een Gratis Weddenschap ter waarde van jouw eerste voorspelling (max. €50). Deze Gratis Weddenschap is zeven dagen geldig. Je moet deze bonus wel nog even zelf activeren in het spelformulier. Deelname aan de welkomstbonus is alleen voor 24 jaar en ouder.

(Minimale inzet 10 euro)

‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’