Denk jij te weten wie er wint in Harelbeke? Zet in en win!

Met de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke gaat de wielerkalender vrijdag verder met een wedstrijd over een selectief parcours. Deze ‘mini Ronde van Vlaanderen’ is een uitstekende opwarmer voor de Vlaamse Hoogmis volgende week zondag, maar bovenal een lastige wedstrijd om te voorspellen. Samen met TOTO kijken we welke renners in aanmerking komen voor de overwinning en wat jij kan overhouden aan een juiste voorspelling.

Dat de winnaar in Harelbeke lastig te voorspellen is, bewijst een blik op de erelijst. De afgelopen tien edities kende namelijk tien verschillende winnaars. Het geeft aan dat de vorm die een renner heeft in deze wedstrijd een belangrijke factor vormt.

Dan komen we automatisch bij Mathieu van der Poel uit. De kopman van Alpecin-Deceuninck imponeerde tijdens de finale van Milaan-San Remo. Met een goed getimede demarrage zette hij de wedstrijd naar zijn hand en slaagde hij erin om op de Via Roma het zegegebaar te maken. Verzilvert hij ook in Harelbeke zijn goede vorm? Indien Van der Poel ook hier weet te winnen, dan kan jij rekenen op meer dan vijf keer jouw inzet

IJzersterk Team Jumbo Visma

Van der Poel zal vrijdag wel af moeten rekenen met het ijzersterke Team Jumbo Visma. Vorig jaar zagen we de renners van de ploeg een kunststukje opvoeren dat resulteerde in de eerste twee plekken. Met Wout van Aert heeft het team de titelverdediger in huis. Ook TOTO ziet hem als een van de voornaamste kanshebbers om te winnen. Indien hij deze favorietenrol waar weet te maken, dan kan jij 5,5 keer jouw inzet bijschrijven.

De geel-zwarte formatie heeft meerdere troeven achter de hand. Ook Christophe Laporte is een renner om rekening mee te houden. De Fransman werd vorig jaar immers tweede. Indien hij dit jaar weet te winnen, dan wordt iedere ingezette euro maar liefst twaalf keer uitgekeerd. Daarnaast mogen we Tiesj Benoot niet vergeten. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne reed in Harelbeke al drie keer bij de beste tien. Een overwinning van Van Baarle of Benoot kan je zomaar tot 22 keer jouw inzet opleveren.

Opvallende namen

Een opvallende naam op de startlijst is die van Tadej Pogačar. De Sloveen startte nog nooit in Harelbeke, maar bewees vorig jaar met een vierde plek in de Ronde van Vlaanderen dat hij een dergelijk parcours aan moet kunnen. Bij een zege van Pogacar wordt jouw inzet met zes keer vermenigvuldigd.

Naast het lijstje topfavorieten is er ook een grote groep outsiders met renners die hopen op een superdag waarop zij boven zichzelf uit kunnen stijgen. Onze tip voor vrijdag: Valentin Madouas. De Fransman werd vorig jaar zevende. Bij winst van de nummer twee van Strade Bianche keert TOTO 35 keer je inzet uit. Wat ons betreft een gokje waard!

