Denk jij te weten wie er op Gran Sasso d’Italia gaat zegevieren? Zet in en win!

Op de zevende dag van de Giro d’Italia staat er een zware bergrit naar de top van de Gran Sasso d’Italia gepland. De vraag is of de favorieten uit hun hok gaan komen, of dat vluchters deze kans met beide handen aangrijpen. Bij TOTO is er vrijdag vooral veel geld te verdienen met een gokje op een van de vluchters.

Toch zullen alle ogen vrijdag weer gericht zijn op Primoz Roglic en Remco Evenepoel. De Sloveen en de Belg hebben al wat speldenprikjes aan elkaar uitgedeeld deze Giro, maar tot een echte mano a mano is het nog niet gekomen de afgelopen dagen. Vrijdag komt daar misschien verandering in, zeker omdat de top van de beklimming op een hoogte van meer dan 2100 meter ligt. TOTO geeft je 7,75 keer je inleg bij een overwinning van Evenepoel en 3,85 de inzet bij een zege van Roglic.

De vraag is of Roglic en Evenepoel met elkaar om de ritzege gaan vechten op de Campo Imperatore. Beide renners hebben al herhaaldelijk aangegeven dat het zwaartepunt van deze Giro in de slotweek ligt, en dat het publiek niet te vroeg al aanvallen hoeft te verwachten. Vluchters zullen dus kansen zien in deze rit.

Kansen voor de vluchters

Interessante namen zijn dan onder meer Einer Augusto Rubio, die eerder dit jaar al een rit won in de UAE Tour, of Thibaut Pinot. Pinot heeft zich duidelijk georiënteerd op de bergtrui, dus reken er maar op dat de Fransman vrijdag gaat mee zijn. Pinot wordt met een quotering van maar liefst gewaardeerd, Rubio met 50 keer.

Nederlanders op wie we moeten letten zijn Bauke Mollema en Koen Bouwman. Mollema is naar deze Giro gekomen met als doel om een rit te winnen, en kan zijn ei goed kwijt op de niet te steile Campo Imperatore. Bouwman won vorig jaar twee ritten, maar de vraag is of hij ruimte gaat krijgen van zijn ploeg Jumbo-Visma. Voor beide renners ligt de quotering erg hoog: respectievelijk 60 keer en 100 keer de inzet.

