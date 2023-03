Denk jij te weten wie Dwars door Vlaanderen gaat winnen ? Zet in en win!

Ad

Enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen staat er op woensdag een belangrijke afspraak op het programma. In Dwars door Vlaanderen krijgen de mindere goden door de afwezigheid van enkele toppers de kans om het voorjaar op te luisteren met een mooie overwinning. Samen met TOTO kijken we welke renners het meeste kans maken op de zege en wat een overwinning jou op kan leveren.

Een snelle blik op de deelnemerslijst leert dat enkele smaakmakers van dit voorjaar ontbreken. Zoek niet naar Wout van Aert, Tadej Pogacar of Mathieu van der Poel, die hier twaalf maanden geleden nog wist te winnen. Zij nemen rust richting de Ronde van Vlaanderen aanstaande zondag. Dat maakt deze wedstrijd voor een grote groep renners tot een van de zeldzame kansen op succes dit voorjaar.

Dwars door Vlaanderen eindigt de afgelopen jaren niet vaak in sprint van een grote groep. De laatste sprint dateert van 2016. Toch zullen ploegen met sprinters er dit jaar alles aan willen doen om het peloton bij elkaar te houden.

Wanneer het met een massasprint beslist gaat worden, is er een grote kans dat een Belg aan het langste eind trekt. Jasper Philipsen is daarbij de naam die als eerste naar boven komt. De winnaar van de Classic Brugge-De Panne is de man in vorm en wordt door TOTO gezien als topfavoriet. Bij een zege van Philipsen kan je rekenen op meer dan zeven keer je inzet.

Revanche voor Soudal-Quick-Step

Bij Soudal-Quick-Step is men bezig aan een teleurstellend voorjaar. De tijd dat de Belgische formatie de voorjaarsklassiekers domineerde lijkt definitief voorbij. Toch blijft het een ploeg om rekening mee te houden. Met Julian Alaphilippe brengt het immers een tweevoudig wereldkampioen aan de start. In de sprint is Belgisch kampioen Tim Merlier een renner die hier kan winnen. Een zege van Alaphilippe of Merlier levert je vijftien keer jouw inzet op.

De Nederlandse hoop is gevestigd op Olav Kooij. De 21-jarige jongeling van Jumbo-Visma is bezig aan een sterk voorjaar en heeft laten zien het Vlaamse werk goed aan te kunnen. Indien ‘het Jachtluipaard van Numansdorp’ hier zijn eerste profzege op Belgische bodem weet te boeken, dan wordt iedere ingezette euro met 17 keer vermenigvuldigd.

Een situatie waarbij een vluchter uit de greep van het peloton blijft, is een reëel scenario om rekening mee te houden. Dan denken we in de eerste plaats aan Stefan Küng. De Zwitserse tijdrijder lijkt gemaakt voor dit soort wedstrijden en is getuige zijn zesde plaats vorige week in Harelbeke in vorm. Als hij in Waregem voor een verrassing weet te zorgen, levert dat maar liefst 29 keer je inzet op. Een gokje waard!

