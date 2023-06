Denk jij te weten wie de Ronde van Zwitserland wint? Zet in en win!

Ad

Zondag start met de Ronde van Zwitserland een van de meest prestigieuze meerdaagse wielerwedstrijden op de kalender. De wielerronde wordt ook wel eens de vierde grote ronde ter wereld genoemd, na de Giro, Tour en Vuelta. Met onder meer Remco Evenepoel en Wout van Aert aan de start kan de organisatie in ieder geval rekenen op een bijzonder sterk startveld. Zijn de twee Belgen meteen ook topfavoriet? Samen met TOTO blikken we vooruit.

De Ronde van Zwitserland 2023 telt acht etappes. Twee individuele tijdritten, drie bergritten en drie heuveletappes. De sleutelritten om het algemeen klassement lijken de aankomst bergop in Villars-sur-Orson (10,7 kilometer aan 7,8 procent) en de 25 kilometer lange tijdrit op de slotdag naar Abtwil te zijn. De favorieten voor de eindzege moeten dus kunnen klimmen en tijdrijden.

In de Zwitserse ronde zijn we op zoek naar een opvolger van Geraint Thomas. Hij ontbreekt dit jaar. Na een succesvolle Giro last de Brit nu een welverdiende rustperiode in en daar past de Ronde van Zwitserland niet in. De nummer twee van vorig jaar, Sergio Higuita, staat wel aan de start. De Colombiaan is dit seizoen erg wisselvallig. Zo won hij een rit en eindigde hij kort in de Ronde van het Baskenland, terwijl hij moest opgeven in de Ronde van Romandië. Wat kan hij in Zwitserland? TOTO schaart hem tot de outsiders, met een quotering van maar liefst 50 keer de inzet.

Renners als Jay Vine, Neilson Powless en Gino Mäder worden hoger ingeschaald. Zij hebben allemaal in zich hebben om kort te rijden in Zwitserland en op uitzonderlijke dagen boven zichzelf uit kunnen stijgen.

Wie wint de Ronde van Zwitserland? Remco Evenepoel 1.9 Juan Ayuso Pesquera 5 Jay Vine 11.5

De topfavoriet luistert echter naar de naam Remco Evenepoel, die na zijn Giro-opgave erop gebrand is om toch nog een grote etappekoers dit jaar op zijn naam te schrijven. Als Evenepoel dezelfde vorm heeft als voor zijn onfortuinlijke opgave, dan zal het moeilijk worden om hem te kloppen. TOTO denkt daar hetzelfde over: als je 1 euro inzet op Evenepoel, krijg je net geen twee keer jouw inzet terug bij een eindzege.

Het megatalent Juan Ayuso lijkt zijn voornaamste concurrent te worden. Velen dichten het Spaanse wonderkind een glorievolle toekomst toe en zelf begint hij die belofte ook al in te lossen. Zo won hij bijna de Ronde van Romandië en eindigde hij in de Vuelta vorig jaar als derde achter Evenepoel. Slaagt hij er in Zwitserland om voor hem te eindigen? Dan wordt iedere ingezette euro vijf keer uitgekeerd.

Jumbo-Visma rekent tot slot op Wilco Kelderman en Wout van Aert. Als Van Aert voor een klassement gaat, kan hij zeker dicht bij de eindzege komen. De vraag is of hij dat (met de Tour in het vooruitzicht) gaat doen. Kelderman is in dat geval de kopman. Wetende dat Jumbo-Visma in de winning mood is, is een gokje op een van hen zeker de moeite. Bij winst krijg je er tot 15 keer je inleg voor terug.

Let op: alle genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

