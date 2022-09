Denk jij te weten wie de laatste bergrit van deze Vuelta gaat winnen? Zet in en win!

Ad

Remco Evenepoel stevent af op zijn allereerste en langverwachte eindzege in een grote ronde. Sinds de zesde etappe heeft de 22-jarige Belg de Vuelta a España in zijn greep en die lijkt hij niet meer los te laten. Zaterdag volgt de laatste bergrit van een drieluik, een etappe met aankomst op het plateau van Puerto de Navacerrada. Wie wint? Zet nu jouw wielerkennis bij TOTO om in klinkende munten!

De laatste hindernis van deze Vuelta is zaterdag de beklimming van de Puerto de Cotos. Omdat de top op zes kilometer voor het einde ligt, hoeft hier niet per se de beste klimmer te winnen. Toch zal klassementsleider Remco Evenepoel zijn eindzege van extra cachet willen voorzien. Indien hij zijn leiderstrui van extra glans weet te voorzien, kan dat mooi vijf keer je inzet opleveren.

Toch zijn er meer kapers op de kust en dan denken we vooral aan renners die vanuit de vroege vlucht kunnen toeslaan. Iemand die aan dat profiel voldoet is Richard Carapaz, die dat kunststukje deze Vuelta al twee keer realiseerde. En wat te denken van Thymen Arensman? De jonge Nederlanders won afgelopen zondag op dezelfde manier de koninginnenrit van deze Vuelta die naar de Alto Hoya de la Mora in de Sierra Nevada leidde.

Omdat er in de laatste zes kilometer nog ruimte is om terug te keren en het dus ook in een sprintje van een klein groepje kan eindigen, mogen we ook geen snelle klimmers vergeten. Wat dat betreft lijkt deze rit op het lijf geschreven van Sergio Higuita. Bij een zege van de Colombiaans kampioen, kan je rekenen op maar liefst keer de inzet.

In datzelfde rijtje past ook Alejandro Valverde. De 42-jarige Spanjaard neemt na dit seizoen afscheid en er gingen zelfs geruchten dat hij dat zondag in Madrid al doet. Hij zal zijn naderende pension graag willen opfleuren met een overwinning in de rittenkoers waarin hij in 2003 (negentien jaar geleden!) doorbrak bij het grote publiek. Wie denkt dat dit onmogelijk is, denkt het best even terug aan 2016. Toen deed Alberto Contador dat op de Angliru ook. Een gokje op Valverde kan lucratief uitpakken. Indien hij zijn lange loopbaan in stijl afsluit, levert dat maar liefst 70 keer de inzet op!

Bekijk hier de quoteringen voor de favorieten voor de Vuelta-etappe van donderdag

