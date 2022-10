Denk jij te weten wie de eerste wereldbekercross op Europese bodem wint? Zet in en win!

Ad

Na de Amerikaanse Wereldbekers in Waterloo en Fayetteville, strijken de veldrijders deze zondag neer in Europa. Daar wacht de doorgaans snelle cross op het Tsjechische parcours van Tábor. Denk jij te weten wie er dit weekend de concurrentie het nakijken geeft? Zet dan bij TOTO jouw wielerkennis om in euro’s!

Bij de vrouwen staat er in dit prille seizoen voorlopig geen maat op Fem van Empel. Het 20-jarige toptalent won vier van haar vijf wedstrijden. In die vijfde – de Berencross in Meulebeke – werd ze in een sprint met drie net geklopt door Lucinda Brand. De renster van Baloise Trek Lions lijkt op de snelle omloop in Tsjechië de voornaamste concurrente voor Van Empel, aangezien ze drie van de laatste vier edities in Tábor won. Bij een relatief veilige keuze op Van Empel of Brand maak je kans op een uitkering tot 2,25 keer jouw inzet.

Wanneer we verder kijken, zien we enkele namen waarbij een gokje lucratief uit kan pakken. Denise Betsema is – zoals eigenlijk altijd – op een hoog niveau aan het rondrijden. Winnen zat er voor de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal nog niet in, maar dat laat niet lang op zich wachten. Ceylin del Carmen Alvarado lijkt ook eindelijk weer op haar oude niveau te zijn. Daarmee is ook zij een geduchte concurrente. Net als Betsema wacht zij nog op haar eerste zege. Dat geldt niet voor Annemarie Worst, die al vier keer won op Amerikaanse bodem. Wanneer zij in Tabor weet te winnen, dan wordt iedere euro maar liefst dertien keer uitgekeerd!

Iserbyt tegen de rest?

Bij de mannen is het overduidelijk wie de topfavoriet is. Eli Iserbyt won net als Van Empel beide Wereldbekers in de Verenigde Staten en heeft de minst hoge quotering: 2.10. Zijn voornaamste concurrent lijkt Michael Vanthourenhout. Hij won twee jaar geleden in Tabor en wist Iserbyt dit jaar al twee keer te kloppen.

Vorig seizoen ging de zege in Tábor naar regerend Europees kampioen Lars van der Haar, die altijd goed uit de voeten kan op het Tsjechische parcours. Hij stond van de laatste zes Wereldbeker-uitgaves in Tábor slechts één keer niet op het podium. Wanneer hij zondag opnieuw weet te winnen, dan kan je rekenen op 4,5 keer de inzet. Kies je liever voor een outsider? Thuisfavoriet Zdeněk Štybar zal zich voor eigen volk hoe dan ook willen tonen. Volgend seizoen is het WK namelijk in Tábor en daarmee heeft Styby een afspraak staan. De bookmakers hebben echter weinig vertrouwen in hem. Bij een overwinning wordt er namelijk maar liefst honderd keer de inzet uitgekeerd. De moeite waard!

