Denk jij dat er zaterdag een aanvaller gaat winnen? Dit kan je verdienen met een juiste voorspelling

Zaterdag is het in de Vuelta a España wederom de beurt aan de klimmers. Dan ligt er voor het Vuelta-peloton in Andalusië namelijk weer het nodige klimwerk te wachten, tijdens een rit met een aankomst bovenop Sierra de la Pandera. Denk jij te weten wie deze etappe gaat winnen? Samen met TOTO zetten we de favorieten voor deze bergetappe op een rijtje.

De rit van zaterdag is er een met twee gezichten. Na een relatief vlakke aanloop moet er in het tweede gedeelte serieus geklommen worden. Op papier een etappe die ideaal is voor vluchters. De hamvraag voor deze rit is dan ook: blijven de vluchters voorop of gaat de strijd om de overwinning tussen de klassementsrenners?

Een gokje dat er een vluchtersgroep vooruit blijft, kan lucratief uitpakken. Wie donderdag Richard Carapaz als juiste winnaar had voorspeld voor de rit naar Estepona, had maar liefst 25 keer de inzet op zijn bankrekening kunnen bijschrijven. Zaterdag volgt er een nieuwe kans op een vergelijkbaar rendement.

Het is daarom zoeken naar renners die beschikken over een goed stel klimmersbenen en bovendien geen bedreiging vormen voor de rode trui. Denk daarbij aan renners als Thibaut Pinot, Hugh Carthy en Élie Gesbert. Of voegt Vuelta-revelatie Jay Vine een derde etappe aan zijn palmares toe? Wanneer je in durft te zetten op een van deze renners, kan jouw rendement oplopen tot maar liefst 40 keer de inzet. Dat maakt het de moeite waard om het eens te proberen!

