Denise Betsema sluit veldritseizoen af met winst in Oostmalle

Denise Betsema heeft zondag de laatste veldrit van het seizoen op haar naam geschreven. De Texelse van Pauwels Sauzen-Bingoal was in de Sluitingsprijs Oostmalle een klasse apart. Halverwege de cross wist ze Sanne Cant af te schudden. De derde plaats was weggelegd voor Inge van der Heijden.

Sanne Cant begon voortvarend aan de laatste wedstrijd van het seizoen. De Belgische kampioene kreeg Denise Betsema en Inge van er Heijden mee. Annemarie Worst moest, net als Aniek van Alphen, achtervolgen en haakte af met materiaalpech. Vooraan bleken Cant en Betsema over de beste benen te beschikken.

De kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal sloeg vervolgens een gat met Cant en breidde dat steeds verder uit. Bij het ingaan van de vijfde ronde was het verschil ongeveer 17 seconden. Die voorsprong groeide vervolgens gestaag richting de halve minuut, waardoor Betsema uitgebreid tijd had om de zege te vieren.

Sanne Cant werd uiteindelijk verdienstelijk tweede in de slotcross, die in Oostmalle verreden werd in een heerlijk lentezonnetje. Het podium werd gecompleteerd door Inge van der Heijden.

Sluitingsprijs Oostmalle 2021

Uitslag vrouwen

1. Denise Betsema

2. Sanne Cant

3. Inge van der Heijden

4. Aniek van Alphen

5. Annemarie Worst

6. Alicia Franck

7. Loes Sels

8. Fem van Empel

9. Alice Maria Arzuffi

10. Marthe Truyen