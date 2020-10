Denise Betsema overwon tekenbeet: “Voelt goed om terug te zijn”

Denise Betsema kende geen optimale seizoensstart, maar maakte vandaag met een overwinning in de Ethias Cross in Beringen veel goed. “Dat had alles te maken met een tekenbeet in de aanloop naar dit seizoen”, vertelde Betsema achteraf in het flashinterview.

“Het geeft gemoedsrust om hier weer te staan”, aldus Betsema. “Het voelt goed om helemaal terug te zijn na dat kwaaltje, zeker omdat het ook vorig jaar een lastig jaar voor mij is geweest. Ik heb er een tijdje last van gehad, maar voel me nu weer helemaal de oude. De eerste winst doet heel veel deugd.”

De Nederlandse domineerde vandaag van start tot finish. “Voor de verandering had ik eens een goede start, dat was de afgelopen weken wel eens anders. Ik heb geprobeerd om meteen gebruik te maken van die goede start. Daardoor kon ik de wedstrijd op mijn eigen tempo afwerken en dat ging goed.”

“Omdat ik alleen reed, kon ik ook wat marge inbouwen in de afdalingen. Ik wilde die wat voorzichtiger nemen en ik wist ook dat ik daar tijd zou inleveren. Dat kon ik dan weer compenseren met een paar sterke klimmen te rijden, dat was de ideale tactiek voor mij.”