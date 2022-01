Denise Betsema: “Momenteel is er aan Brand niets te doen”

Voor de Flandriencross in Hamme stond Denise Betsema aan de leiding van de X2O Trofee, maar na afloop zien we haar terug op de tweede plaats. De renster van Pauwel Sauzen-Bingoal werd vandaag derde. Ze moest haar meerdere erkennen in Lucinda Brand, die de leiding in het klassement overneemt. “Momenteel is er aan Brand niets te doen, die is in de vorm van haar leven. Het is achtervolgen momenteel. Dat is niet altijd even leuk”, klinkt het in het flash-interview na afloop.

Het verlies van haar koppositie kwam voor Betsema niet helemaal als een verrasing. “Ik wist dat vandaag heel lastig ging worden. Er was één stukje van het parcours, dat heuveltje, dat me niet zo goed lag. Ik zakte constant weg, ook al zal de rest dat ook hebben gehad. Daar werd het verschil gemaakt en ik redde het niet om dat te dichten.”

Ondanks de suprematie van Brand, heeft Betsema de hoop op de eindzege in de X2O Badkamers Trofee niet opgegeven. “Ik kijk nu snel verder naar de volgende. Ik sta nog steeds kort, dus ik denk dat er nog steeds mogelijkheden zijn. Het is momenteel vooral een beetje hopen dat ik mijn vorm nog iets beter kan krijgen. En een foutje is snel gemaakt, dus ik heb nog hoop en ik denk dat het echt nog wel kan, maar het wordt lastig.”