Denise Betsema met kniepijn vijfde in Overijse

Denise Betsema kwam in de laatste Wereldbeker van het seizoen als vijfde over de streep, nadat ze in de voorlaatste ronde de aansluiting met de kop verloor. Na de cross van Overijse gaf ze te kennen dat ze nog wat last van haar knie had na een val in Hamme, zaterdag.

“Het ging boven verwachting goed, gezien de omloop en ik toch last heb van mijn knie”, liet ze na de cross weten. Met haar vijfde plaats stelde ze ook haar plek in de top drie van het klassement van de Wereldbeker veilig, achter Lucina Brand en Ceylin del Carmen Alvarado. “Ik heb er alles aan gedaan om in ieder geval op het podium te eindigen voor het eindklassement. Dat is gelukt.”

“Natuurlijk is het leuker om vandaag ook op het podium te eindigen of de overwinning mee naar huis te nemen, maar dat zat er gewoon niet in. Tot halfkoers ging het goed, maar daarna speelde toch de pijn een beetje op. Het is goed zo. Er komt nog een mooie week aan. Ik ga lekker mijn rust pakken en me dan klaarmaken voor Oostende”, aldus de Texelse.