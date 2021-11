Denise Betsema (3e): “Ik beschikte niet over de power”

Denise Betsema probeerde in de openingsronde van de Wereldbeker van Besançon Lucinda Brand te volgen, maar voelde al snel dat de wereldkampioene te sterk was. Betsema wist vervolgens op karakter nog als derde te finishen. “Ik kon de goede benen van zaterdag niet vinden”, klonk het na afloop.

Betsema had al snel door hoe laat het was. “Ik moest al vroeg heel erg diep gaan. Ik probeerde tijdens de wedstrijd nog mee te gaan met Maghalie Rochette (de verrassende nummer twee van de dag, red.), maar de power was er vandaag gewoon niet. Ik mag denk ik wel tevreden zijn met een podiumplaats, aangezien het nog aanpoten was voor plek drie.”

De Texelse, die nog altijd tweede staat in het wereldbekerklassement, had na afloop geen moeite om haar landgenote Brand te feliciteren. “Ik had nog de hoop om op eigen tempo terug te keren, maar dat zat er niet in. Ik denk dat Lucinda vandaag duidelijk de sterkste was. Ik had niet helemaal mijn dagje, maar het had nog slechter kunnen uitpakken. Ik heb alles gegeven en dan moet je tevreden zijn”, aldus Betsema.

Dolblije Maghalie Rochette (2e): “Het heeft erg lang geduurd” Met Lucinda Brand en Denise Betsema stonden er weer twee Nederlanders op het podium van een topcross, maar Maghalie Rochette was de Canadese vreemde eend in de bijt. Rochette won twee jaar geleden al eens de Wereldbeker van Iowa, maar reed nu ook voor het eerst naar een podiumplaats in een Europese wereldbekercross. En dus was ze na afloop dolblij met haar tweede plek. “Het was voor mij altijd een droom om het podium te halen in een Europese Wereldbeker. Ik won al eens een Wereldbeker in de Verenigde-Staten, maar ik had altijd moeite om te presteren in Europa. Dat het nu wél lukt, daar ben ik zeer blij mee. Ik ben soms te enthousiast en daardoor te nerveus, maar ik wist nu rustig te blijven tijdens de cross. Stay in the zone, dat moest ik doen.” Rochette blijft de komende weken in Europa om de nodige topcrossen te betwisten. “Hopelijk kan ik nog veel meer laten zien!”, klinkt het ambitieus.