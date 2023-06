Denemarken zet in op WorldTour-wedstrijd vanaf 2025 met ‘spectaculair parcours’

Krijgen we in de toekomst een WorldTour-wedstrijd in Denemarken? Vijf partijen, waaronder de gemeente Kopenhagen en de Deense wielerbond, hebben een voorlopig voorstel ingediend voor een eendaagse van het hoogste niveau bij de UCI en daar een positieve reactie op gekregen. De kring van partners wil ook een eendaagse in de Women’s WorldTour organiseren.

Naast de gemeente Kopenhagen en de Deense wielerbond, zijn ook Sport Event Denmark, Wonderful Copenhagen en de gemeente Roskilde betrokken bij het project. Samen willen zij de mannelijke en vrouwelijke wielertop tenminste drie jaar achter elkaar naar Seeland halen vanaf 2025. Op Seeland, het grootste eiland van Denemarken, ligt ook Kopenhagen. In het centrum van die stad zou zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd moeten finishen. De start van beide wedstrijden zou dan weer in Roskilde zijn. De definitieve route is nog niet bepaald.

Open koers

“Met de toezegging van de gemeente Roskilde om als startende gemeente aan het project deel te nemen, hebben we een aanknopingspunt voor de bepaling van de route”, zegt Jesper Tikiøb, eventmanager van de Deense wielerbond. “We willen een spectaculair parcours creëren die het beste van het gebied biedt.”

“We zullen de bochtige landwegen en de open plekken langs onze kustlijnen gebruiken om er een open koers van te maken. De finale in het centrum van Kopenhagen gaan we ontwerpen met de grootst mogelijke aandacht voor veiligheid en de beleving van het publiek.”

Officiële toekenning

De World Tour Copenhagen, zoals de wedstrijden (voorlopig) genoemd worden, is nog niet officieel toegekend door de UCI. Nu het conceptvoorstel positief is ontvangen, moeten de vijf partijen nog met een officieel plan komen. Dit plan moet eind oktober 2023 ingeleverd worden.