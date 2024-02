donderdag 1 februari 2024 om 09:11

Denemarken stelt zich officieel kandidaat voor WK wielrennen 2029

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar nu is het ook definitief: Kopenhagen en Denemarken hebben een kandidatuur ingediend bij de UCI om het WK wielrennen in 2029 te organiseren. Het laatste WK wielrennen in Denemarken vond in 2011 plaats, in de straten van Kopenhagen.

De verwachting is dat de internationale wielerunie in september van dit jaar duidelijkheid zal verschaffen over het WK van 2029. Bij goed nieuws voor de Denen, zullen de individuele WK-tijdritten plaatsvinden in en rond Aarhus. De wegwedstrijden spelen zich dan weer af in de regio Seeland. Helsingør (mannen) en Roskilde (vrouwen) zijn de vertrekplaatsen, de finish ligt in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

“We zetten vandaag een belangrijke stap om het WK wielrennen op de weg naar Denemarken te halen”, is Jakob Engel-Schmidt Siger, de Deense minister van Cultuur, in zijn nopjes. “Dit na enkele jaren van hard werken. Ik geloof dat het een gebeurtenis is die in het hele land voor opwinding zal zorgen. Denemarken is een klein land, maar wel een grote wielernatie. Een WK op Deense bodem zou dan ook volkomen terecht zijn.”

Parcours voor klassieke types?

Het is voorlopig nog wachten op verdere details, maar de Denen zouden een parcours uittekenen dat geschikt zou zijn voor sterke sprinters of klassieke renners. “We geloven dat Kopenhagen een fantastisch decor kan bieden voor het WK. Daarnaast denken we dat we een uitdagend parcours kunnen uittekenen waar de technisch sterkere renners naar boven zullen komen”, gaf Morten Anderson, de voorzitter van de Deense wielerunie, eerder al aan bij TV2.

Voor het laatste WK wielrennen in Denemarken hoeven we niet eens zo ver terug in de tijd. Dertien jaar geleden, in 2011 dus, werd er al in de straten van Kopenhagen gekoerst voor de regenboogtrui. De Brit Mark Cavendish en de Italiaanse Giorgia Bronzini werden toen wereldkampioen in de elitecategorieën. Voor de komende jaren zijn de WK-locaties al bekend.

Locaties WK wielrennen

2024: Zürich

2025: Kigali

2026: Montréal

2027: Haute-Savoie

2028: Abu Dhabi