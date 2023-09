woensdag 27 september 2023 om 19:53

Denemarken en Kopenhagen mikken op WK in 2029

Kopenhagen en Denemarken hebben een kandidatuur ingediend om het WK wielrennen in 2029 te organiseren. Dat meldt TV2 Kosmopol. De Denen zouden een parcours uittekenen dat geschikt zou zijn voor sterke sprinters of klassieke renners.

Morten Anderson, de voorzitter van de Deense wielerunie, geeft meer uitleg bij TV2 Kosmopol. “Kopenhagen heeft zijn stempel gedrukt op de hele fietswereld door de Grand Départ van de Tour de France vorig jaar. Dat was een echt volksfestival.”

“Wij geloven nu dat Kopenhagen een fantastisch decor kan bieden voor het WK. Daarnaast denken we dat we een uitdagend parcours kunnen uittekenen waar de technisch sterkere renners naar boven zullen komen”, aldus Anderson.

Het laatste WK wielrennen in Denemarken is niet zo heel lang geleden. Twaalf jaar geleden, in 2011 dus, werd er al in de straten van Kopenhagen gekoerst voor de regenboogtrui. De Brit Mark Cavendish en de Italiaanse Giorgia Bronzini werden toen wereldkampioen.

Locaties WK wielrennen

2023: Glasgow

2024: Zürich

2025: Kigali

2026: Montréal

2027: Haute-Savoie

2028: Abu Dhabi