Demi Vollering slaat Giro over met het oog op de Tour: “Wil goed zijn in de laatste twee etappes”

De Giro d’Italia Donne (30 juni-10 juli) begint donderdag zonder Demi Vollering. Net als veel van haar collega’s, kiest de nummer drie van vorig jaar ervoor om zich in aanloop naar de Tour de France Femmes avec Zwift (24-31 juli) te sparen. “We zullen zien hoe dat uitpakt”, zei de Nederlandse in een persconferentie voorafgaande aan het NK wielrennen op zaterdag.

“Maar ik denk echt dat ik harde trainingen in mijn eentje kan doen”, vervolgt de renster van SD Worx. “Mijn doel is om de Tour de France goed te eindigen. Ik kan een paar wedstrijden doen om een beetje het koersgevoel te krijgen als dat nodig is, maar ik denk dat dit de beste manier is om in topvorm aan de start te staan. Ik hoop dat het de beste manier is, maar we zullen het ontdekken als we aan de startlijn staan.”

Vogezenweekend

Na een hoogtestage in juni, zet Vollering de puntjes op de i in Zwitserland, waar ze woonachtig is. Die keuze komt niet uit het niets. “Ik heb de Giro slechts twee keer gedaan, maar beide keren kwam ik er niet goed uit. Dat was mijn voornaamste reden waarom ik de keuze heb gemaakt op de Giro niet te doen. Ik was bang om niet super uit de Giro te komen en dat wilde ik niet riskeren.”

“Ik wil goed zijn in de laatste twee Touretappes”, doelt Vollering op de Vogezenritten naar Le Markstein en La Super Planches des Belles Filles. “Ik denk dat het moeilijk is om eerst de Giro te rijden en daarna aan het einde van de Tour goed te zijn. Lotte (Kopecky, red.) doet bijvoorbeeld wel beide, maar voor haar is dat een stuk gemakkelijker omdat haar voornaamste doelen in het begin van de Tour liggen.”

NK

Op het Nederlands kampioenschap op de weg eindigde Vollering als twintigste. Het was haar eerste koers sinds de Vuelta a Burgos Feminas, half mei. Daar won ze de slotrit en werd ze derde in het eindklassement, nadat ze in de eendaagse Durango-Durango Emakumeen Saria ten val was gekomen. Kort daar weer voor zette ze de Ronde van Baskenland van vrouwen overtuigend naar haar hand door alle etappes en het eindklassement te winnen.