Demi Vollering naar SD Worx maandag 14 september 2020 om 12:22

Team SD Worx heeft de talentvolle Demi Vollering voor de komende twee jaar weten vast te leggen. Hiermee heeft het huidige Boels-Dolmans Cycling Team een van de meest talentvolle wielrensters gecontracteerd. “Vanaf de eerste gesprekken met het team had ik een goed gevoel. De teamleiding van SD Worx sprak hun waardering hardop uit en hebben ook een duidelijk plan voor de komende jaren bij mij neergelegd. Daar kon ik me helemaal in vinden”, aldus Vollering.

Vorig jaar verraste Vollering reeds in de heuvelklassiekers met top-tien klasseringen in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Vooral haar derde plaats in Luik maakte veel indruk. Later in het seizoen won zij ook nog oppermachtig de Giro dell’Emilia. In dit Corona-seizoen maakte ze twee weken geleden indruk met een derde plaats in La Course.

“Wij denken dat Demi de komende jaren kan uitgroeien tot een renster die misschien wel in de voetsporen van Anna van der Breggen kan treden”, zegt teammanager Danny Stam. “In de klassiekers heeft ze haar klasse al bewezen, maar ook in de rittenkoersen heeft zij het potentieel om met de besten te wedijveren.”

Vollering wil zich de komende jaren dan ook richten op zowel de klassiekers als de rittenkoersen: “De Giro Femminile gaat zeker een uitdaging worden. En natuurlijk is het mooi dat er vanaf 2022 een Tour de France voor vrouwen georganiseerd wordt. Daar kijk ik nu al naar uit.”

Het was voor Vollering een aangename verrassing dat SD Worx naar Zwitserland kwam met Danny Stam en de toekomstige ploegleidsters Anna van der Breggen en Chantal Blaak. “Natuurlijk doet het goed als je het vertrouwen voelt dat de beste ploeg van de wereld in je heeft”, vervolgt Vollering. “Ik vind het fijn dat ik nog een jaar samen met Anna en Chantal kan fietsen. Het is een goede zaak dat zij vanaf 2022 ook als coach/ploegleider aan het team verbonden blijven. Ik denk dat ik nog veel van beiden kan leren. Daarnaast heeft Boels-Dolmans in de afgelopen jaren het vrouwenwielrennen naar een hoger niveau gebracht. Ik ben trots om nu voor deze ploeg uit te komen.”

Contract ontbonden

De Zuid-Hollandse wielrenster had nog een doorlopend contract bij Parkhotel Valkenburg voor 2021. In goed overleg hebben beide ploegen een akkoord bereikt over de overstap van Vollering. “Ik ben Parkhotel Valkenburg en mijn ploeggenootjes erg dankbaar voor het vertrouwen in de afgelopen jaren. Ik ben ook blij dat het team heeft meegewerkt aan deze overgang”, benadrukt Vollering.

Ploegleider Raymond Rol begrijpt dat Vollering een stap hogerop wil. “Wij gaan ons met Parkhotel Valkenburg de komende jaren weer vooral richten op de talentontwikkeling met vooral rensters onder de 23 jaar. De afgelopen jaren hebben wij de ploeg versterkt om Lorena Wiebes en Demi Vollering te ondersteunen. Nu moeten we zo eerlijk zijn dat we de komende seizoenen niet meer de rensters hebben om Demi optimaal te omringen. Dan moet je haar ook de vrijheid geven om naar een team te gaan waar ze zich optimaal kan ontwikkelen”, aldus Rol.

Ook Danny Stam is tevreden dat hij Vollering bij het team kan verwelkomen en dat ze een contract voor twee jaar met een optie van twee jaar heeft getekend. “Demi stond heel hoog op ons lijstje”, bevestigt Stam. “Zij heeft vorig jaar een sterke indruk achter gelaten op het geaccidenteerde terrein. Ik zie sportief inderdaad heel veel overeenkomsten tussen Demi en Anna van der Breggen. Ik denk dat Demi binnen ons team nog de nodige stappen kan zetten. de bouw naar een topteam voor de toekomst is zij een belangrijke bouwsteen.”

Voor komend wielerseizoen zijn Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Jolien d’Hoore, Amy Pieters, Lonneke Uneken, Christine Majerus, Demi Vollering, Elena Cecchini, Roxane Fournier en Anna Shackley al vastgelegd door Team SD Worx.