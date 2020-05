Definitief: geen Belgisch kampioenchap op de weg in augustus woensdag 13 mei 2020 om 12:47

Het zat er al even aan te komen en het is ondertussen ook definitief: er komt geen BK op de weg in augustus. Volgens bondsvoorzitter Tom Van Damme komt er wel een datum later dit jaar.

Jos Smets, directeur van Belgian Cycling, liet deze week al verstaan dat een BK in augustus eigenlijk onhaalbaar was. Voorzitter Tom Van Damme bevestigde dat en heeft het over een nieuw uitstel. “Er is beslist dat er geen massa-evenementen zijn tot eind augustus. Beter is het te zoeken naar een andere datum in de weken daarna”, aldus Van Damme aan de Belgische media.

“Tijdens WK-week?”

“Ik ben overtuigd dat het Belgisch kampioenschap er dit jaar komt. Als er gefietst wordt, en er is een Ronde van Vlaanderen en een Ronde van Frankrijk, zie ik niet in waarom er geen Belgisch kampioenschap komt. We hebben een aantal opties doorgenomen met de organisator. We zullen een plaats vinden op de kalender.” De laatste week van september zou een optie zijn. Tenminste, als het WK wordt verschoven naar het Midden-Oosten in november.

Het BK op de weg gaat normaal door in Anzegem. Voor het BK tijdrijden (Koksijde) is nog niets beslist en gaan de onderhandelingen verder. Eerder werd in Nederland het besluit genomen om het NK (alvast de ritten in lijn voor heren en dames elite) dit jaar niet meer te organiseren.