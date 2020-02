Deense achtervolgingsmannen scherpen wereldrecord aan woensdag 26 februari 2020 om 15:16

Denemarken heeft het wereldrecord op de ploegenachtervolging aangescherpt. Op het WK baan in Berlijn zetten de Denen in de kwalificatieronde 3:46,579 op de borden, waarmee zij anderhalve seconde sneller waren dan het oude record van Australië nu een jaar geleden.

Denemarken ging als zevende van start in de kwalificatie voor de ploegenachtervolging. Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen en Rasmus Pedersen doken meteen onder de (tot dan toe) snelste tijden van Frankrijk. Dat resulteerde uiteindelijk in een tijd van 3:46,579, waarmee een wereldrecord werd gereden. Het oude wereldrecord (3:48,012) stond op naam van Australië en werd een jaar geleden tijdens het WK baan in Pruszków gerealiseerd.

Na Denemarken verschenen nog zes teams op de piste, waarvan Nieuw-Zeeland nog het dichtst in de buurt van de toptijd kwam met 3:48,742. Het verschil van 2,163 seconden was evenwel immens naar baanbegrippen. Vanavond, in de eerste ronde, rijdt Duitsland tegen Groot-Brittannië, Australië tegen Zwitserland, Nieuw-Zeeland tegen Frankrijk en tot slot Denemarken tegen Italië. De inzet is een plek in de finales van morgen.

VERDENSREKORD!!! 3:46.579 Det danske 4.000 meter-hold smadrer verdensrekorden i kvalifikationen. Rasmus Lund, Lasse Norman, Frederik Rodenberg og Julius Johansen leverer en sand drømmeåbning på VM i Berlin🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰💪 pic.twitter.com/DSsdjboaF3 — Danmarks Cykle Union (@Cykling_Danmark) February 26, 2020