woensdag 6 maart 2024 om 05:00

Deelnemers Classic Brugge-De Panne 2024

Overzicht In wat voor veel klassieke coureurs de week van de waarheid is met E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen, begint die week met een kans voor sprinters met inhoud. We hebben het over Classic Brugge-De Panne. Vorig jaar was het door de regen en wind een koers waar je van goede huize moest komen als sprinter om te winnen. Jasper Philipsen versloeg uiteindelijk in een sprint met vier Olav Kooij. Dit zijn de deelnemers van de Classic Brugge-De Panne 2024.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

ALPECIN-FENIX

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

TEAM JAYCO ALULA

COFIDIS

INTERMARCHÉ-WANTY

ALPECIN-DECEUNINCK

TUDOR PRO CYCLING TEAM

