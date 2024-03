vrijdag 1 maart 2024 om 06:00

Deelnemers Bredene-Koksijde Classic 2024

Overzicht Een van de weinige échte sprintkoersen in de Vlaamse voorjaarsreeks, is de Bredene Koksijde Classic 2024. De kustkoers heeft zich zo geprofileerd en biedt kansen voor opkomende sprinters die net onder de wereldtop staan, of juist rappe mannen die van dat niveau afkomen. Vorig jaar schoot Gerben Thijssen raak. Dit zijn de deelnemers van Bredene Koksijde Classic 2024.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

TUDOR PRO CYCLING TEAM

UAE TEAM EMIRATES

SOUDAL-QUICK-STEP

INTERMARCHÉ-WANTY

TEAM ARKEA-B&B HOTELS

LIDL-TREK

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

UNO-X MOBILITY

ISRAEL-PREMIER TECH

TOTALENERGIES

BINGOAL WB

TDT-UNIBET

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.