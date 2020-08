Deceuninck-Quick-Step stuurt sterke selectie naar Milaan-San Remo donderdag 6 augustus 2020 om 15:07

Binnen het kamp van Deceuninck-Quick-Step denkt men vooral aan de zwaargehavende Fabio Jakobsen, maar de ploeg is ook in volle voorbereiding op Milaan-San Remo. De Belgische formatie heeft inmiddels zijn selectie op papier voor de Italiaanse klassieker.

Deceuninck-Quick-Step rekent zoals altijd op een sterke formatie en meerdere kanshebbers. Zo staat Julian Alaphilippe aan de start om zijn titel te verdedigen. De vraag is alleen of de Fransman ook over de benen beschikt om de Cipressa en vooral de Poggio op te knallen. In de voorbije Strade Bianche reed de pechduivel mee, dus zal Alaphilippe gebrand zijn op een goed resultaat.

Mocht het tot een sprint komen op de Via Roma, dan heeft Deceuninck-Quick-Step met Sam Bennett een kandidaat-winnaar in huis. De sterke Ier liet in aanloop naar Milaan-San Remo al zien in vorm te zijn, met ritwinst in de Ronde van Burgos. Zdeněk Štybar en Bob Jungels zijn ook twee renners om in de gaten te houden, zeker na een zware editie van Milaan-San Remo.

Kasper Asgreen en Tim Declercq mogen zaterdag eveneens een rugnummer opspelden. Deceuninck-Quick-Step kan over twee dagen niet rekenen op Yves Lampaert. De Belgische klassiekerspecialist, normaal een belangrijke pion binnen de ploeg, kwam gisteren ten val in Milaan-Turijn en moest opgeven met een sleutelbeenbreuk.

Voorbeschouwing Milaan-San Remo

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Milaan-San Remo 2020

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Sam Bennett

Tim Declercq

Bob Jungels

Zdeněk Štybar