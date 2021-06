Deceuninck-Quick-Step nog tot eind 2027 op fietsen van Specialized

Specialized heeft zijn verbintenis met Deceuninck-Quick-Step met zes jaar verlengd. Door de vernieuwde overeenkomst maakt het WorldTeam van Patrick Lefevere nog tot zeker eind 2027 gebruik van de helmen, schoenen en fietsen van de Amerikaanse fietsconstructeur, net als van wielen en componenten van het merk Roval.

Lefevere laat weten blij te zijn met de vernieuwde overeenkomst. “Specialized heeft een vitale rol gespeeld in onze prestaties van de afgelopen tijd. Je hoeft alleen maar naar de recordboeken te kijken om een idee te krijgen van hun positie in de professionele wielersport. We zijn heel gelukkig om ze aan onze zijde te hebben.”

“Hun processen en communicatie, hun enthousiasme, hun drive voor innovatie en hun oog voor details, het maakt ze tot de perfecte technische partner. We kijken ernaar uit om ons partnerschap nog verder te ontwikkelen en samen naar de doelen toe te werken, die wij onszelf voor de komende jaren hebben gesteld”, aldus de ploegmanager.