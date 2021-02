Deceuninck-Quick-Step met klassieke ploeg naar Tour de La Provence

Deceuninck-Quick-Step heeft de zeven namen bekendgemaakt die donderdag van start gaan in de Tour de La Provence, de eerste wedstrijd van de ploeg in 2021. Onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe maakt er zijn seizoensdebuut.

Voor Alaphilippe wordt het zijn eerste optreden sinds de Ronde van Vlaanderen, waar hij bij een botsing met een motard twee gebroken middenhandsbeentjes opliep. Afgelopen maand liet hij tijdens de online ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick-Step weten dat hij nog altijd last had van zijn hand. “Ik vind het leuk dat ik in Frankrijk in de regenboogtrui mijn seizoen kan aftrappen. Het parcours ligt me wel, dus het was een goede optie. Mijn doel? Ik weet het niet. Ik moet mijn vorm weer opbouwen naar het grote blok wedstrijden dat daarna volgt.”

Omdat meerdere wedstrijden zijn afgelast of uitgesteld moest Deceuninck-Quick-Step de ploeg op meerdere plekken wijzigen. “Daarom hebben we een klassiek georiënteerde ploeg volgende week aan de start”, laat ploegleider Geert Van Bondt weten. “We zijn blij dat het seizoen begint en dat Julian voor het eerst dit jaar zijn regenboogtrui in Frankrijk kan laten zien. De jongens voelen zich goed, ze zijn erg gemotiveerd en we zijn ervan overtuigd dat we voor enkele mooie resultaten kunnen strijden. Ons doel is om onze best te doen en het wedstrijdgevoel terug te krijgen.”

Deceuninck-Quick-Step voor de Tour de La Provence 2021

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Rémi Cavagna

Yves Lampaert

Zdeněk Štybar

Mauri Vansevenant