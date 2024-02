donderdag 29 februari 2024 om 12:50

Debutant Remco Evenepoel kent zijn ploeggenoten voor Parijs-Nice

De wielerliefhebbers kijken vooral uit naar Strade Bianche, maar één dag later begint in Les Mureaux ook alweer de 82ste editie van Parijs-Nice. Soudal Quick-Step hoopt met Remco Evenepoel een gooi te doen naar de eindzege, en de Belg krijgt een sterke ploeg mee in steun.

Evenepoel, die voor het eerst aan de start zal verschijnen van de ‘Koers naar de Zon’, krijgt assistentie van landgenoten Yves Lampaert, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke, de Italianen Mattia Cattaneo en Gianni Moscon en de Deen Casper Pedersen.

Klaas Lodewyck is een van de ploegleiders en de Belgische oud-renner kijkt op de website van Soudal Quick-Step alvast vooruit naar de achtdaagse rittenkoers. “Het doel is om zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement. De eerste twee dagen worden veeleisend. Het is dan bijzonder technisch, met veel straatmeubilair. Het zal zaak zijn om daar zonder problemen door te komen.”

“Daarna komt de ploegentijdrit, waarbij de tijd van de eerste renner die finisht telt”, schetst Lodewyck. “Daar hebben we op getraind. Vanaf dan gaat onze focus op de drie zware weekendritten, die het eindklassement zullen bepalen.”

Eerste clash tussen Evenepoel-Roglic

Evenepoel zal in Parijs-Nice voor het eerst dit seizoen de degens kruisen met een van zijn (drie) opponenten in de komende Tour de France. Primož Roglič rijdt in de Franse rittenkoers zijn eerste wedstrijdkilometers van 2024, en maakt tevens zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe. Op de deelnemerslijst prijken ook de namen van João Almeida, Mattias Skjelmose, David Gaudu, Romain Bardet en Wilco Kelderman.