De WielerFlits Podcast is terug vrijdag 24 juli 2020 om 17:00

Terug van (lang) weggeweest: de WielerFlits Podcast! Nu de renners staan te trappelen om aan het hernieuwde seizoen te beginnen is het hoog tijd om het stof van onze microfoons te halen. In deze podcast staan we uitgebreid stil bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma, bespreken we de heisa rond Manuela Fundación en wie is Cian ‘de verbeterde versie van Evenepoel’ Uijtdebroeks. Je hoort het van onze verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen.

Beluister de podcast hieronder of haal hem op via je favoriete podcastspeler. Discussieer in de reacties over de inhoud van de podcast. Waar moeten we het volgende week nog meer over hebben?

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed