zondag 19 november 2023 om 17:37

De Vylder en Ghys winnen voor tweede jaar op rij Zesdaagse van Gent, Havik en Van Schip tweede

Lindsay De Vylder en Rhobbe Ghys hebben net als vorig jaar de Zesdaagse van Gent gewonnen. De titelverdedigers begonnen als leiders aan de slotdag en gaven hun voorsprong niet meer weg, al bleef het nog wel lang spannend. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip werden tweede, Fabio Van den Bossche en Jules Hesters derde.

De Vylder en Ghys hadden na zaterdag 297 punten verzameld en zaten dicht tegen een bonusronde aan. Van den Bossche-Hesters (227 punten) en Havik-Van Schip (221 punten) volgden nog binnen dezelfde ronde. De nummers vier, Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion, keken al tegen een achterstand aan van twee ronden.

Tijdens de eerste onderdelen op de slotdag liepen DeVylder en Ghys alleen maar verder uit. Bij het ingaan van de koppelkoers was het verschil met Havik en Van Schip opgelopen tot 103 punten. De Nederlanders gaven zich echter nog niet gewonnen. Al vroeg in de koppelkoers koos het duo de aanval en bijna pakten ze een ronde op De Vylder en Ghys. Het laatstgenoemde koppel sloeg deze aanval echter af.

Veel actie

Maar De Vylder en Ghys moesten niet enkel Havik en Van Schip in de gaten houden. Het duo Fabio Van den Bossche-Jules Hesters had aanvankelijk een ronde achterstand, maar pakte tweemaal een ronde. Zo gingen zíj plots aan de leiding. Ook de koppels Oscar Nilsson-Julien-Valentin Tabellion en Mathias Malmberg-Aaron Gate pakten een ronde, waardoor ook zij terugkwamen in de wedstrijd. Met nog een half uur te gaan, waren er zo vijf duo’s die meestreden voor de zege.

De Vylder en Ghys zetten de situatie weer recht, maar al gauw pakten Van den Bossche en Hesters wéér een ronde. Daarna draaiden de rollen nog enkele keren om. Havik en Van Schip waren ook nog niet uitgespeeld, maar voor Van Schip leek het moeilijk te hebben. Het duo dreigde zo de aansluiting met de twee Belgische koppels te verliezen. Van die twee koppels stonden De Vylder en Ghys er het beste voor bij het ingaan van de laatste vijftig ronden.

De Vylder en Ghys halen het

In die laatste vijftig ronden deden Havik en Van Schip nog één alles-of-nietspoging. Havik pakte een ronde, maar Van Schip kon vervolgens niet voorkomen dat ook De Vylder en Ghys een ronde pakten. Zo verzekerden de titelverdedigers zich van de zege. Havik en Van Schip moesten genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Van den Bossche en Hesters als derde eindigden.

Zesdaagse van Gent 2023

Einduitslag

1. / Lindsay De Vylder – Robbe Ghys – 354 punten

2. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip – 245 punten

3. / Fabio Van den Bossche – Jules Hesters – 280 punten en 1 ronde

4. / Oscar Nilsson-Julien – Valentin Tabellion – 222 punten en 3 ronden

5. / Mathias Malmberg – Aaron Gate – 174 punten en 4 ronden

6. / Vincent Hoppezak – Philip Heijnen – 259 punten en 6 ronden

7. / Roger Kluge – Theo Reinhardt – 131 punten en 6 ronden

8. / Gianluca Pollefliet – Tim Torn Teutenberg – 200 punten en 12 ronden

9. / Noah Vandenbranden – Tuur Dens – 275 punten en 19 ronden

10. / Mark Stewart – Oliver Wood – 30 punten en 29 ronden

11. / Lasse Norman Hansen – Jonas Rickaert – 103 punten en 35 ronden

12. / Michele Scartezzini – Milan Van den Haute – 87 punten en 60 ronden