De Virtuele 11 Steden Ride : jouw fiets-uitdaging voor de maand februari

Bartlehiem, Hindeloopen, Stavoren. Plaatsnamen die onlosmakelijk verbonden zijn met de Elfstedentocht. De kans dat de mythische schaatstocht dit jaar verreden gaat worden, lijkt minimaal. Als eerbetoon aan dit stukje Nederlands erfgoed, organiseren ze bij NL Tour Rides een mooi evenement. In de maand februari kan je meedoen aan de Virtuele 11 Steden Ride, een uitdaging om in deze periode het aantal kilometers van deze iconische tocht op de fiets af te leggen.

De Virtuele 11 Steden Ride is op twee manieren te fietsen. Namelijk buiten (liefst in je nabije omgeving) of binnen op een fietstrainer (of een combi).

Hoe werkt het?

1. Schrijf je in

2. Fiets je kilometers buiten of binnen

3. Registreer je ritten met Strava of Garmin

4. Upload je ritten/kilometers via 11StedenRide.nl

5. Kijk gedurende de maand februari naar je rit langs de 11 steden.

Upload na elke rit en zie jezelf terug op het leaderbord en op de ‘live-routekaart’ om te zien hoe ver je virtueel gevorderd bent langs de 11 steden. Na elke upload ontvang je een mail met je totalen en beelden van ‘hotspots’ die je virtueel hebt gepasseerd. Al je gereden kilometers tellen mee!

Iedereen die tijdens deze periode de 200 kilometer weet te overbruggen, ontvangt het unieke Finishers Pakket.

Schrijf je voor 1 februari in voor € 34 en ontvang:

– Startnummer voor de virtuele 11 Steden Ride

– Vermelding op het Leaderbord waarop je plek in het klassement van afgelegde kilometers wordt bijgehouden!

– Gepersonaliseerd Online Finishers Certificaat.

– Na de finish vermelding in de 11 Steden Ride Hall of Fame

– Vermelding op de routekaart inclusief een virtuele stempelkaart.

Plus het 11 Steden Ride Finishers Pakket (t.w.v. € 90):

– Uniek 11 Steden Ride wielershirt

– Gepersonaliseerd 11 Steden Ride Finishers Certificaat

– 11 Steden Ride ‘kruisje’ Medaille

– Warme Fleece Winter Helmetcap van Grupetto Bikewear

– Originele Friesche Lekkernijen (Koek en Zopie)