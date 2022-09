De nieuwe RIDE Najaarseditie is vanaf nu verkrijgbaar

Op de dag dat de meteorologische herfst zich aandient, presenteren we met trots de nieuwe RIDE Najaarseditie. RIDE is het wielermagazine dat gemaakt is door de redactie van WielerFlits. Waar WielerFlits zich vooral richt op het dagelijkse nieuws uit de koers, focussen we ons met RIDE met name op het plezier van het wielrennen. Met de nieuwe RIDE Magazine ontvang je 172 pagina’s aan verhalen over wat de wielersport zo mooi maakt. Een dik pak leesplezier voor slechts €9,95.

In ons nieuwe najaarsnummer kijken we vooruit naar de tijd van het jaar waarin vallende bladeren en ploeteren door de regen en de modder centraal staan. In deze 176 pagina’s dikke editie lees je tal van mooie verhalen waar je lekker lang van kan genieten tijdens de steeds langer wordende avonden. Met uiteraard veel aandacht voor de profs, maar ook het nieuwste materiaal en de mooiste gebieden om te fietsen.

Wanneer je de nieuwe RIDE online bestelt, dan krijg je hem binnen enkele dagen thuisbezorgd.

Wil je RIDE graag even doorbladeren voordat je hem koopt? Vraag ernaar bij jouw lokale boekhandel. Vanaf vandaag is RIDE namelijk te koop bij meer dan 2.000 verkooppunten in Nederland en België, waaronder 130 filialen van Albert Heijn XL

Heb je zelf een verkooppunt en wil je RIDE verkopen? Neem dan contact met ons op.

Wat kan je verwachten van de nieuwe RIDE?

Interviews met zowel de hoofdrolspelers als de onbezongen helden uit het internationale wielerpeloton

Zo spraken we o.a. met de Afrikaanse revelatie Biniam Girmay , werelduurrecordhoudster Ellen van Dijk, Quinten Hermans en Eli Iserbyt

In zijn column gaat Robert Gesink uitgebreid in op een reis 'van Andorra tot Utrecht' en het dragen van de rode trui in de Vuelta a España!

Teambaas Richard Plugge kijkt terug op de succesvolle Tour van Team Jumbo-Visma

Columnist Thomas De Gendt laat zijn licht schijnen op de Vuelta-zege van Remco Evenepoel

Een reportage met Ivar Slik over zijn zege in de prestigieuze gravelrace Unbound

Een uitgebreide veldritgids waarin we de hoofdrolspelers uit de cross aan het woord laten

De laatste trends op materiaalgebied, met kijkjes achter de schermen bij Canyon en Team DSM

Reportages over bikepacking-trips door Nederland en inspiratie voor fietstrips naar bestemmingen als Trentino als Slovenië

door Nederland en inspiratie voor fietstrips naar bestemmingen als Trentino als Slovenië Nog veel meer artikelen met de mooiste wielerfoto’s & boeiende verhalen over de wielersport.