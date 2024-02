dinsdag 6 februari 2024 om 18:54

De Muscat Classic is een pittige generale voor de Tour of Oman

Zaterdag begint de dertiende editie van de Tour of Oman, maar één dag eerder krijgen de renners al de kans om hun vorm te testen in de Muscat Classic (1.1). In deze eendagskoers krijgen we waarschijnlijk een strijd tussen de sterke sprinters en puncheurs. WielerFlits blikt kort vooruit.

Over de geschiedenis van de Muscat Classic kunnen we kort zijn, aangezien we dit jaar pas toe zijn aan de tweede editie. De allereerste uitgave werd vorig jaar verreden en gewonnen door Jenthe Biermans. De Belgische coureur van Arkéa-Samsic was die dag de snelste van een flink uitgedund peloton, dat was overgebleven na een heuvelachtige slotfase. Hij klopte landgenoot Jordi Warlop en de Italiaan Andrea Vendrame.

Voor Biermans was het niet zomaar een zege in de woestijn: het was de allereerste profoverwinning voor de rappe renner. Biermans schreeuwde het dan ook uit aan de finish en viel na afloop in de armen van zijn ploeggenoten. De Belg mocht voor een eerste keer plaatsnemen op het hoogste schavotje op het podium, en zou dat later in het seizoen nog een keer doen in de Ronde van Luxemburg.

Parcours

Komende vrijdag krijgt Biermans dus een opvolger. De winnaar zal het zeker niet cadeau krijgen, aangezien de organisatie ook dit jaar weer een lastige route heeft uitgetekend tussen de start- en finishplaats. Het parcours is een blauwdruk van vorig jaar en dus zullen de renners niet voor verrassingen komen te staan.

De Muscat Classic is 174,3 kilometer lang en kent onderweg een zestal beklimmingen, waarvan twee in de laatste twintig kilometer. Dat zijn de beklimming naar Hamriyah (900 meter aan 10,1%) en de klim van Al Jissah (1,1 km aan 10%). De top van die laatste heuvel ligt op amper vijf kilometer van de meet. Krijgen we een sprint van een grote groep? Een klein groepje? Of slaagt er iemand in om solo weg te rijden en te blijven?

Met liefst negen WorldTeams en vier ProTeams, heeft de organisatie zeker niet te klagen over het deelnemersveld. Het is nog wachten op de definitieve startlijst, maar op de voorlopige prijken onder meer de namen van Fabio Jakobsen, Bryan Coquard, Amaury Capiot, Ide Schelling, Jesús Herrada, Luke Lamperti en Lionel Taminiaux. Renners die ook zullen aantreden in de aankomende Tour of Oman.