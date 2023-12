maandag 4 december 2023 om 11:30

De mooiste cadeaus voor fietsers van Le Patron

Ad December is de maand van cadeautjes. Zoek je nog inspiratie voor een leuk cadeau voor een fanatieke wielrenner of hobbyfietser? Met de stijlvolle kleding van Le Patron heb je gegarandeerd het perfecte cadeau!

Le Patron ken je vast als maker van supervette casual fashion voor fietsers. De collectie van Le Patron is geïnspireerd op de rijke wielerhistorie. Wij hebben hieronder uit deze collectie een selectie gemaakt waarmee je elke wielerliefhebber (waaronder jezelf) enorm blij mee zal maken.

Goed nieuws vanuit de koersradio: tijdens deze feestdagenperiode mag je bij elke bestelling nu zelf een extra paar casual socks t.w.v. €9,95 uitkiezen. Een cadeau voor een ander én een cadeau voor jezelf!

Hoody met geborduurde wielrenners

Met de “Grimpeur” hoody van Le Patron krijgen de casual wielerstijl en draagcomfort een nieuwe betekenis. Het schouwspel van 2 gedetailleerde renners in borduur en de stiknaad in de vorm van een berg laten verder niets aan de verbeelding over en maken de hoody een instant classic.

Sweater met peloton in de “poursuite”

Met deze trui trek je net zoveel aandacht als een voorbijrazend peloton. Het geborduurde deel is gemaakt van een overdwars geplaatste strook jersey, wat zorgt voor een ‘actief’ effect. De sweater is voorzien van duimgaten en de binnenkant is geborsteld voor extra draagcomfort. Ideaal voor al je sportieve en casual momenten! Zeker als de dagen koeler worden.

“Pièces de Bicyclette” in een speciale print

Dit prachtige t-shirt met klassieke fietsonderdelen is voorzien van een speciale dikgedrukte flock print, waardoor het door lichtinval een unieke look krijgt. Dit t-shirt valt altijd in de smaak!

Casual wielersokken voor elke stijl

Als je er stijlvol uit wilt zien, dan weet je dat de juiste sokken een onmisbaar onderdeel van je garderobe vormen. Of je nu een net pak draagt, een stoere denim of korte chino: met een paar casual sokken van Le Patron geef je elke outfit direct een persoonlijke en stijlvolle touch. Het perfecte cadeau om te geven of gewoon voor jezelf.

Je kan nooit genoeg fietsen hebben, toch?

Hoeveel fietsen tel jij? Met deze trui laat je op een stijlvolle manier zien dat je een echte liefhebber bent! Deze sweater is gemaakt van 100% bio-katoen met een prachtig all-over bike design. De zachte binnenkant van deze trui is licht opgeruwd (gebrushed) voor extra comfort. Le Patron Sweat a Bicyclette draag je op koelere dagen en geeft je het vergelijkbare behaaglijke gevoel van een welverdiende afdaling na die eindeloze klim.

Toon je passie met deze polo’s

De vele verfijnde details en borduur maken van de polo “La Chasse“ een klassieker voor elk seizoen! Le Patron premium polo’s worden duurzaam vervaardigd in Portugal. De piqué breimethode zorgt voor een steviger en dikker materiaal dan normaal geweven katoen, dit maakt deze polo’s zeer vormvast en heel comfortabel om te dragen.

Mmmmmmm, merino!

Vroeger waren alle koerstruitjes van merino. Le Patron brengt een ode aan deze periode met prachtige merino-sweaters. Door het lichte, soepele materiaal draag je deze merino trui het hele jaar door. Afgewerkt met een grote achterzak – een verwijzing naar de klassieke jerseys van vroegere wielerhelden. Verkrijgbaar in meerdere kleuren. Gemaakt in Italië.

Voor vrouwen die echte cyclista’s zijn!

Le Patron heeft dit jaar de collectie uitgebreid met stijlvolle items voor de vrouwelijke wielerliefhebbers! Dus als je een cadeau zoekt voor een wielerdame, dan ben je ook bij hen aan het goede adres. Deze hoody is gemaakt van 100% biologisch katoen en specifiek ontworpen voor het vrouwenpeloton. Voor echte cyclista’s!

Deze boxers combineren stijl, kwaliteit en souplesse

Verzeker jezelf van een goede basis met de 2-pack boxerset ‘Les Boxers’. De set is is uitgevoerd met een all-over print van retro fietsonderdelen. De boxers zijn gemaakt van hoogwaardige, soepele stretch jersey. Deze kwaliteit zorgt voor een mooie fit en langdurig draagcomfort. Een perfecte uitgangspositie voor elke wielerfanaat.

Stuk voor stuk eyecatchers voor elke wielerfanaat, toch? Er is nog veel meer moois te ontdekken. Ontdek alle stijlvolle items op de website van Le Patron. Je vindt hier gegarandeerd het ultieme wielergeschenk!