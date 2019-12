Davide Formolo: “Ik droom van Milaan-San Remo” dinsdag 24 december 2019 om 15:55

Davide Formolo richt zich in 2020 op de Ardennenklassiekers, Giro d’Italia en de Olympische Spelen in Tokio, maar de Italiaanse kampioen droomt van een andere koers: Milaan-San Remo. “Ik kijk echt uit naar mijn debuut, aangezien ik ben opgegroeid met San Remo”, zo citeert La Gazzetta dello Sport.

Als Formolo wordt gevraagd naar Milaan-San Remo, begint hij aan een vurig betoog. “Ik droom van die koers, aangezien ik als kind al keek naar San Remo. Het is en blijft de eerste monumentale race van het seizoen. Milaan-San Remo is bijna een romantische wedstrijd”, aldus Formolo, die dit jaar al tweede werd in Luik-Bastenaken-Luik.

In een vraaggesprek met de Italiaanse sportkrant blikt Formolo alvast vooruit op het nieuwe wielerjaar. De 27-jarige klimmer gooit het roer om na enkele jaren bij BORA-hansgrohe, aangezien hij in 2020 zal uitkomen voor UAE Emirates. “Ik begin mijn seizoen met de UAE Tour, gevolgd door Tirreno-Adriatico en een eerste optreden in Milaan-San Remo.”

“Ik trek vervolgens naar El Teide om me optimaal voor te bereiden op de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.” Formolo zal na de Ardennenklassiekers weer op hoogte bivakkeren, met een trainingsstage op de Etna, allemaal met het oog op de Giro d’Italia. In het najaar staat hij aan het vertrek van de Vuelta a España, terwijl Formolo ook hoopt op een ticket voor de Spelen.

Programma Davide Formolo in 2020 UAE Tour (23-29 februari)

Tirreno-Adriatico (11-17 maart)

Milaan-San Remo (21 maart)

Amstel Gold Race (19 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Bastenaken-Luik (26 april)

Giro d’Italia (9-31 mei)

Vuelta a España (14 augustus-6 september)