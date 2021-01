David van der Poel vierde in Zilvermeercross: “Had misschien wel even meegekund met Van Aert en Sweeck”

David van der Poel komt steeds beter in vorm. Vorige week won hij al in Frankrijk, zaterdag werd hij vierde in de Zilvermeercross. “Ik had het gevoel dat ik tot de beteren hoorde”, vertelt hij na afloop. “Ik had misschien twintig minuten meegekund met Wout van Aert en Laurens Sweeck, maar heb dat niet gedaan door een gebrek aan zelfvertrouwen nog.”

Van der Poel kende aanvankelijk een mindere start, maar vocht uiteindelijk nog een mooi duel uit met Lars van der Haar voor de laatste podiumplaats. “Ik zat nog rond plek tien. Ik was de hele tijd gaatjes aan het dichtrijden, dat was heel erg zonde. Aan het einde kon ik mijn eigen tempo rijden en kwam Lars terug.”

“Ik merkte dat hij beter was op de tussenstukken. Toen heb ik doorgebeten om het gat met plek vijf en zes te vergroten. Ik heb een goede wedstrijd en houd er een goed gevoel aan over. Qua gevoel was het een van de beste wedstrijden van het seizoen. Ik hoop nu echt vertrokken te zijn.”

Door onder meer ademhalingsproblemen verliep het seizoen nog niet zoals gewild, maar in de afgelopen maand maakte de Nederlander een inhaalslag. “Ik heb hard getraind en ook nog een trainingsstage ingelast in België. Na alle arbeid valt dit gevoel me alleszins mee.”