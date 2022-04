David Gaudu moet wegens bronchitis passen voor Ardennenklassiekers

Groupama-FDJ zal het in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik moeten doen zonder zijn kopman David Gaudu. De 25-jarige Fransman heeft last van bronchitis en is niet in staat om deel te nemen aan de Ardennenklassiekers.

Gaudu kreeg na de Ronde van het Baskenland, die hij als achttiende wist af te sluiten, last van bronchitis. De Franse klimmer sukkelt nog altijd met de naweeën en dus komen de Ardennenklassiekers te vroeg. Dit is een flinke streep door de rekening van Gaudu en zijn ploeg Groupama-FDJ. De Fransman was vorig jaar namelijk nog zevende in de Waalse Pijl en zelfs derde in Luik-Bastenaken-Luik.

Het is overigens niet de eerste keer dit seizoen dat Gaudu te maken krijgt met pech. In Parijs-Nice kwam hij namelijk op een vervelende manier ten val, waardoor hij zijn kansen niet optimaal kon verdedigen. Gaudu moest vervolgens even wat gas terugnemen en gebruikte de Ronde van het Baskenland om weer wedstrijdritme op te doen richting de klimklassiekers.

De ranke klimmer begon nog wel goed aan 2022: in de Volta ao Algarve won hij namelijk een bergetappe. In het algemeen klassement moest hij genoegen nemen met een vijfde plaats.

Diminué par une bronchite depuis le Tour du Pays basque, David Gaudu n’est pas suffisamment remis pour prendre le départ de la Flèche wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. pic.twitter.com/38Irf9n1t3 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) April 19, 2022