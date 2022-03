David Dekker niet meer van start in Ronde van Catalonië

David Dekker verschijnt vandaag niet meer aan de start in de Ronde van Catalonië. De sprinter van Jumbo-Visma laat de laatste twee etappes aan zich voorbijgaan om zich te richten op zijn deelname aan Dwars door Vlaanderen, aankomende woensdag.

Dekker kwam met wat vraagtekens aan de start van de Volta a Catalunya na zijn val in de Ronde van Valencia en het was afwachten of hij in de zware Spaanse ronde aan sprinten zou toekomen. De 24-jarige renner kon in geen van de etappes meedoen om de overwinning. Desondanks zag zijn ploegleider Marc Reef een positief punt. “Deze week is een goede investering voor hem om weer een stap te maken richting de komende periode”, vertelde hij op de ploegsite.

De laatste twee etappes laat Dekker nu aan zich voorbijgaan; voor sprinters twee serieuze ritten waarvan de eerste ruim 2800 hoogtemeters heeft en de tweede eindigt op de lastige omloop op de Montjuïc in Barcelona. Hij gaat zich toeleggen op Dwars door Vlaanderen, die voor woensdag op het programma staat. Ook vorig jaar, in zijn eerste profseizoen, verscheen hij aan de start van de Vlaamse eendagswedstrijd.

Behalve Dekker staat ook Valerio Conti niet meer aan de start. De klimmer van Astana Qazaqstan kampt namelijk met een verkoudheid.