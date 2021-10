David De la Cruz verkast van UAE Emirates naar Astana-Premier Tech

Astana-Premier Tech heeft de komst bekendgemaakt van David De la Cruz. De Spaanse klimmer van UAE Emirates tekende een contract voor twee jaar bij de Kazachse ploeg. De 32-jarige De la Cruz was dit seizoen de nummer zeven in de Vuelta a España, waar Primož Roglič zijn titel wist te prolongeren.

De la Cruz laat via zijn nieuwe ploeg weten blij te zijn met zijn transfer naar het Kazachse team. “Ik heb niet getwijfeld en nam vrij snel de beslissing toen Alexander Vinokourov naar me toe kwam met het aanbod om naar zijn ploeg te komen. Ik heb het gevoel dat Astana de ploeg is die perfect bij mij past, maar tegelijkertijd is het ook een ploeg die bij mij past als renner. Ik hou van de stijl van de ploeg, het aanvallende karakter, de ambities en de focus op het algemeen klassement.”

De Spaanse klimmer, die eerder voor Caja Rural, NetApp-Endura, Quick-Step Floors en Team Sky koerste, is er dan ook van overtuigd dat hij goed in de ploeg past. “Natuurlijk besef ik dat het eerste seizoen in een nieuwe ploeg niet makkelijk zal zijn. Ik zal zeker een periode nodig hebben om me aan te passen, maar ik hoop dat die van korte duur zal zijn en dat ik snel een deel van de groep zal worden.”

“Ik ben er zeker van dat we samen met het management een goed programma kunnen plannen, waarin ik de kans krijg om de ploeg te helpen zijn belangrijke doelen te bereiken en waarin ik de kans krijg om enkele persoonlijke resultaten te behalen. Misschien maak ik kans om een gooi te doen naar het eindklassement in de Vuelta, of zelfs de Giro. Maar in de eerste plaats ben ik bereid om de ploegstrategie te volgen om samen met Astana successen te boeken”, aldus De la Cruz.

Goede versterking

Ploegmanager Alexander Vinokourov ziet in De la Cruz een ervaren en complete renner die zijn ploeg kan versterken in de etappekoersen. “Niet alleen in de grote rondes, maar ook in koersen van een week. Hij is sterk in de bergen, valt graag aan en voelt zich comfortabel genoeg in de tijdritten, waar hij niet alleen zijn positie kan verdedigen, maar ook tijd kan pakken op zijn rivalen. Het is een goede versterking voor ons.”

“We zullen David kunnen gebruiken in de ploegtactiek in bepaalde koersen als de grote rondes, maar we zijn ook bereid om hem wat vrijheid en kansen te geven om zich te bewijzen in de koersen, die bij zijn karakter passen”, aldus Vino.