Dave Brailsford: “We hebben deze Giro echt gekoerst en dat is toch leuker”

Dave Brailsford, de teambaas van INEOS Grenadiers, zag vandaag Tao Geoghegan Hart de 103e editie van de Giro d’Italia winnen. “Wat ik vooral leuk vond is dat we in deze Giro echt aanvallend hebben gereden. We reden nu veel offensiever en dat is toch leuker”, is Brailsford openhartig in gesprek met Eurosport.

De Britse formatie begon de Giro drie weken geleden met een tijdritzege van Filippo Ganna, maar enkele dagen later kreeg de ploeg een heuse tik te verwerken met het uitvallen van klassementskopman Geraint Thomas. “Dat was een grote teleurstelling, maar Filippo heeft daarna de toon gezet met winst in die heuveletappe.”

“Filippo Ganna heeft iedereen geïnspireerd”

“Toen dacht iedereen: wow, dat is een ongelofelijke prestatie! Het heeft iedereen geïnspireerd en vanaf dat moment reden alle renners voor etappezeges. Tao moest gewoon meekoersen en gaan voor een klassement.” De Britse sterrenformatie won maar liefst zeven etappes in deze Giro, maar Hart bleek ook sterk genoeg om mee te doen voor de Girozege.

Brailsford: “Tao groeide echt in zijn rol en hij voelde geen druk. Elke dag was een avontuur en hij werd beter en beter. Er was echter een moment in de koers dat hij echt in de eindzege ging geloven. Tao had ooit de droom om profwielrenner te worden. Hij ging op een gegeven moment van school en nu wint hij gewoon de Giro. Het lijkt wel op een jongensboek.”

Een nieuw verhaal

INEOS Grenadiers won de voorbije jaren vele wielerkoersen met de ‘versmachtingstactiek’, maar koerste deze Giro op een hele andere manier. “We reden altijd op een defensieve manier en wonnen veel met die aanpak, maar we reden nu offensiever en dat is leuker. Onze ploeg heeft écht gekoerst en daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat er ook om hoe je wint.”

“Je kunt wel de bus parkeren, maar we zijn allemaal met wielrennen begonnen om te koersen. Het gaat om de emotie van de sport. We zijn nu een heel nieuw verhaal aan het schrijven met de ploeg”, zo besluit Brailsford.