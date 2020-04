Dave Brailsford pleit voor solidariteit: “We hebben elkaar nodig” dinsdag 21 april 2020 om 20:30

Dave Brailsford is van mening dat de wielerploegen elkaar in deze moeilijke tijden moeten helpen. Dat vertelt de teammanager van Team Ineos in een gesprek met Sporza.

“Hoewel we vaak op het scherpst van de snede vechten, hebben we elkaar ook nodig”, aldus Brailsford. “Je hebt enkel een gezonde sport als je ook gezonde teams met een gezonde structuur hebt. Het is in ieders belang dat we elkaar zo goed mogelijk steunen.”

Hij hoopt dat er dit jaar nog wedstrijden verreden kunnen worden. “Als we pas volgend jaar opnieuw kunnen koersen, staat iedereen onder druk. Dat is zo voor elke sportploeg die voor honder procent afhangt van sponsorgeld.” Wel pleit hij voor redelijkheid. “Ik ben optimistisch ingesteld, maar we mogen ook niet roekeloos zijn om toch maar te willen koersen”, waarschuwt Brailsford. “Verantwoordelijkheidszin komt op de eerste plaats.”

De nieuwe kalender zorgt voor nieuwe uitdagingen. “De dubbel Giro-Tour is nu niet meer mogelijk, dus we moeten opnieuw puzzelen,” geeft hij aan. Het feit dat de Giro wordt verplaatst, kan gevolgen hebben voor de Tourselectie. “Er komen nu meer renners in aanmerking voor de Tourploeg dan daarvoor. We zullen moeilijke knopen moeten doorhakken. Maar de hiërarchie blijft wel. Als je je toppers te veel uitspreidt, verwateren je kansen”, stelt hij.