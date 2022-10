Dario Cataldo (37) verlengt met één jaar bij Trek-Segafredo

Dario Cataldo rijdt ook in 2023 voor Trek-Segafredo. De 37-jarige Italiaan, die afgelopen winter overkwam van Movistar, heeft voor één jaar bijgetekend bij de Amerikaanse ploeg.

“De laatste zestien jaar heb ik van dichtbij de radicale veranderingen in de wielerwereld meegemaakt”, begint Cataldo zijn verhaal in een persbericht van Trek-Segafredo. “Het is altijd mijn prioriteit geweest om mee te gaan met de verschillende aspecten van de modernisering en een renner te zijn die iets toe kan voegen aan het team. Bij Trek-Segafredo heb ik een plek gevonden waar mijn ervaring en mijn bijdragen aan de successen van het team – behaald binnen een enorm competitief systeem – gewaardeerd worden.”

“Er is een enorm professionele structuur binnen Trek-Segafredo”, gaat de Italiaan door. “Het team is zich bewust van alles wat nodig is in het moderne wielrennen. Daarnaast had ik het afgelopen jaar de mogelijkheid om de echte familiaire sfeer van de ploeg te ervaren. Er is een speciale relatie en veel wederzijds respect tussen de staf en de renners.”

Het afgelopen jaar reed Cataldo twee grote rondes voor Trek-Segafredo, de Giro d’Italia en de Vuelta a España. “Het seizoen 2022 gaf me de kans om het vertrouwen van het team te winnen, nu kan ik het avontuur met iedereen vervolgen. Heel veel dank ook aan Luca Guercilena (de ploegmanager van Trek-Segafredo, red.), voor het bieden van deze kans. Ik ben bijna 38 jaar oud, maar ik begin aan het seizoen met dezelfde vastberadenheid en prestatiedrang als toen ik neoprof was.”

Luca Guercilena: “Gemakkelijke beslissing”

De zojuist genoemde ploegmanager Luca Guercilena is vol lof over Cataldo. “Dit jaar zagen we dat de ervaring van Dario van onschatbare waarde was. We hebben hem in 2022 aangetrokken omdat we iemand nodig hadden met de hoeveelheid kennis die hij meebrengt, en die tegelijkertijd zowel een knechtenrol kon vervullen voor de kopmannen als de jonge renners kon helpen bij hun ontwikkeling. Dario heeft deze rol voor honderd procent vervuld en het was een gemakkelijke beslissing om hem deze contractverlenging aan te bieden.”

“We blijven een groot vertrouwen houden in zijn kwaliteiten als een renner en als een rolmodel. En persoonlijk geloof ik dat hij waarde zal blijven toevoegen aan het hele team en ons gaat helpen om nog meer te bereiken in 2023.”