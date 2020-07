Daniel Martin: “Ik kan niet wachten om met Froome te koersen” dinsdag 21 juli 2020 om 14:35

Daniel Martin is dit seizoen nog de belangrijkste klassementsrenner binnen Israel Start-Up Nation, maar de Ier zal in 2021 samen koersen met niemand minder dan Chris Froome. “We kunnen elkaar goed aanvullen”, zo laat Martin weten aan Velonews.

Sylvan Adams, de grote man achter Israel Start-Up Nation, wil dolgraag de Tour de France winnen. Froome moet als viervoudig eindwinnaar de Israëlische ploeg aan een eerste Tourzege helpen. De vraag is of de 33-jarige Daniel Martin volgend jaar nog persoonlijke ambities mag koesteren in de belangrijkste wielerwedstrijd van het seizoen.

Martin kijkt echter uit naar de komst van Froome, die nu nog actief is voor Team Ineos. “We moeten nu allemaal een tandje bijschakelen, met als gevolg dat de ploeg alleen nog maar beter zal worden. Ik ben er ook van overtuigd dat ik ontzettend veel van hem kan leren. We kennen elkaar goed en zijn zelfs vrienden. Ik ben vooral erg enthousiast.”

Versterkingen

Ploegmanager Adams is een gefortuneerd man en heeft het budget om nog meer sterke renners aan te trekken. “Ik verwacht echter niet dat de ploegleiding de ene na de andere renner zal aantrekken. De coureurs moeten wel passen binnen de ploeg en binnen het vriendelijke en familiaire sfeertje. De ploeg heeft een bepaalde visie.”

“Het heeft allemaal bijgedragen aan de sportieve groei. Ik kan niet wachten om met Froome te koersen. Chris is een van de beste renners van zijn generatie en hij kan je echt inspireren”, aldus Martin.