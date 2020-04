Damesploeg Sunweb verlengt contracten Kirchmann en Koch vrijdag 24 april 2020 om 12:00

Terwijl er in de wielerwereld momenteel veel onzekerheid leeft, zijn er ook ploegen die momenteel goed nieuws te melden hebben. Uitgerekend Team Sunweb – waar de hoofdsponsor het door de coronacrisis zwaar heeft – stuurde vandaag het nieuws de wereld in dat de contracten met twee rensters van de damesploeg zijn verlengd.

Leah Kirchmann heeft haar aflopende contract met de ploeg met twee jaar verlengd tot eind 2022. De 29-jarige Canadese – die al sinds 2016 aan de ploeg verbonden is – werd vorig seizoen nog tweede in La Course. Eerder dit jaar won zij nog het puntenklassement in de Women’s Tour Down Under.

Daarnaast blijft ook Franziska Koch langer aan de ploeg verbonden. De 19-jarige Duitse tekent bij tot eind 2021. Koch was bezig aan haar eerste seizoen bij de ploeg, nadat zij vorig jaar al enkele wedstrijden als stagiair reed. Zij won toen in de Boels Ladies Tour de etappe naar Nijmegen.