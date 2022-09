Cosnefroy zag zege niet aankomen: “Wilde gewoon eens mijn geluk beproeven”

Een indrukwekkend staaltje krachtpatserij van Benoît Cosnefroy in de GP Québec. Op twee kilometer van de finish ging hij aan op een van de hellingen in de Canadese WorldTour-wedstrijd, waarna hij naar de finish soleerde.

“Het is ongelooflijk”, opent Cosnefroy het flashinterview. “Ik wist dat ik daar wilde aanvallen, alleen had ik niet gedacht dat ik op deze manier zou kunnen winnen. We hadden Greg Van Avermaet nog in de groep om te sprinten, maar ik werd als eerste uitgespeeld en mocht het proberen.”

“Het was moeilijk te geloven dat ik het zo zou kunnen afmaken, maar ik wilde gewoon eens mijn geluk beproeven”, vervolgt de puncheur van AG2R Citroën. “Van de laatste kilometer kon ik niet echt meer genieten, op de laatste vijftig meter na dan. Toen wist ik dat het ging lukken en was het genieten.”

“Ondanks dat ik dit jaar nog niet had gewonnen, was ik best blij met mijn seizoen. Ik was er in de Amstel Gold Race al heel dicht bij en ook in de Brabantse Pijl reed ik goed. Het is heel lastig om te winnen, dus met deze overwinning kan ik spreken van een goed seizoen. Met deze benen kijk ik ook erg uit naar het WK. Het is een parcours dat mij goed ligt. We gaan eerst met een biertje van deze zege genieten, maar daarna ga ik me op die wedstrijd voorbereiden.”