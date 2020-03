Coronapatiënten nu hoofdzaak voor ploegartsen Israel Start-Up Nation vrijdag 27 maart 2020 om 20:13

Voor ploegartsen Ortwin Schafer, Cyril Barthomeuf, Maurizio Piombo en Dag Van Elslande draait hun werk nu even niet om het welzijn van de renners bij Israel Start-Up Nation. Ze bekommeren zich momenteel namelijk over het lot van coronapatiënten in hun thuisland.

Ineens drong de situatie tot Maurizio Piombo door toen hij het huis van een patiënt met mogelijke symptomen van het coronavirus verliet en de Via Roma, de hoofdstraat van San Remo, opliep. “Ik stond daar in de lege straat, bevroren door herinneringen van een jaar eerder toen we hier met het konvooi van Milaan-San Remo aankwamen”, vertelt hij op de social media van de ploeg. “Zoveel mensen langs de route, opgewonden om de renners, die het gingen uitvechten, te verwelkomen.”

Nu is er geen plaats voor enthousiasme. In een geïmproviseerde aula stelt hij met andere artsen bij patiënten vast of hun symptomen ernstig genoeg zijn om coronatests, ziekenhuisopnames of thuisisolatie te rechtvaardigen. Normaal gesproken houdt hij renners in de gaten, begeleidt hij ze naar wedstrijden en behandelt hij hun blessures. “Dat mis ik”, geeft de Italiaan toe. “Ik verlang naar de dag dat we daar allemaal naar kunnen terugkeren.”

Constante angst

Momenteel leeft Piombo in constante angst nu in Italië honderden artsen en medisch personeel het coronavirus eveneens onder de leden hebben. “Maar ik laat me er niet door beïnvloeden. Als ik aan het werk ben, geef ik mezelf geen kans om erover na te denken.” Hij is er van overtuigd dat in Italië spoedig een daling van het aantal gevallen te zien is. “Gelukkig zijn we hier in San Remo niet zo geraakt als in Bergamo.”

Steeds meer mensen worden nu getest, zegt hij. “En met de lockdown zien we de eerste tekenen dat we over de top zijn. Ik ben echter bang dat andere landen nu te maken gaan krijgen met wat wij meemaakten in de slechtste dagen.”

Eerste plicht

Terwijl Piombo in San Remo aan het werk is, doet collega-ploegarts Dag Van Elslande dat duizend kilometer ten noorden van de Italiaanse plaats, in Waregem. “We zijn ons allemaal heel erg bewust van de gevaren waarmee we worden geconfronteerd”, zegt de Belg. “Toen de koers werd stilgelegd en we allemaal naar huis gingen, kon ik niet thuis blijven en niets doen. Ik wilde op elke mogelijke manier nuttig zijn. Dat is mijn eerste plicht als arts.”

Ook nu nog onderhoudt hij nauw contact met de renners. Hij praat met ze, houdt hun gewicht in de gaten en zorgt er zelfs voor dat ze een strikt eetregime volgen. “Het is lastig om je gewicht laag te houden tijdens een lockdown en zonder koers. Ik probeer ze er aan te herinneren hoe belangrijk het is dat ze klaar zijn als we het seizoen weer hervatten en dat ze minder kansen hebben om zich te bewijzen.”

Niet alleen voor Piombo en Van Elslande, maar ook voor Fransman Cyril Barthomeuf, eveneens ploegarts bij Israel Start-Up Nation, en de Duitse hoofd-ploegarts Ortwin Schafer zijn op dit moment coronapatiënten de hoofdzaak. “Vorige week had ik 650 patiënten”, aldus Schafer. “Het lijkt erop dat het overal is: dit virus is dodelijk!”