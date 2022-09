Corbin Strong snelste in eerste rit Tour of Britain: “Eindelijk, dit is een grote opluchting”

Corbin Strong heeft de eerste etappe van de Tour of Britain gewonnen. De Nieuw-Zeelander van Israel-Premier Tech beschikte over de beste benen na de beklimming naar het Glenshee Ski Centre.

De eerste rit van de Tour of Britain finishte in het Glenshee Ski Centre. De laatste tien kilometers gingen bergop, maar de percentages waren nooit zeer steil. De openingsprint eindigde dan ook in een massasprint. Het was Strong die over de sterkste benen beschikte en naar de zege snelde. “Dit is een geweldig gevoel. Ik zette aan op een goede 200 meter van de streep en kon het goed afronden. Eindelijk”, vertelde Strong in het flashinterview.

Strong is bezig aan zijn eerste jaar bij Israel-Premier Tech. De 22-jarige coureur, die ook actief is in het baanwielrenner, kwam eind vorig jaar over van SEG Racing Academy. Een negende plaats in de slotrit Ronde van Turkije was voor de Tour of Britain het beste resultaat van Strong. “Het was een jaar vol ups en downs. Het ging niet altijd goed, maar het team is in me blijven geloven. Het is dan ook een grote opluchting dat ik eindelijk een goed resultaat kan rijden”, besloot de snelle Nieuw-Zeelander.