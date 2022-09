Connor Swift tekent voor twee jaar bij INEOS Grenadiers

Connor Swift maakt na dit seizoen de overstap naar INEOS Grenadiers. De 26-jarige Brit vertrekt na vier seizoenen bij Arkéa-Samsic, waar hij in 2019 mocht debuteren als prof. Swift tekent een tweejarig contract bij INEOS.

Swift wist in 2018 verrassend Brits kampioen wielrennen te worden, toen hij nog onder contract stond bij het continentale Madison Genesis. Zijn twee andere profzeges behaalde hij in 2021, toen hij Tro-Bro Léon en het eindklassement van de Tour Poitou-Charentes won. Bij INEOS Grenadiers zal hij zijn debuut maken in de WorldTour en ploeggenoot worden van zijn neef Ben Swift.

Uiteraard is Swift erg blij om aan te sluiten bij INEOS Grenadiers. “De manier waarop de ploeg zich ontwikkelt, met een nieuwe golf aan talenten die doorbreekt en de nieuwe manier van koersen, is heel verfrissend. Het zal speciaal zijn om deel uit te maken van die reis”, geeft de coureur uit Yorkshire aan. “Ik heb altijd opgekeken naar de ploeg, door renners die mij geïnspireerd hebben.”

Volgens ploegmanager Rod Ellingworth is het belangrijk dat Swift nu een stap maakt. “Hij staat op een cruciaal punt in zijn ontwikkeling. Connor heeft zijn talent al laten zien in enkele grote wedstrijden, dus hij brengt diepte in onze ploeg en ik heb er vertrouwen in dat hij uitstekend bij het team past. Tot nu toe maakt hij steeds progressie en als dat zich doorzet, dan ben ik er zeker van dat we geweldige koersen van hem gaan zien.”